Italthai готовит экспансию в отельно-туристическом сегменте

Группа Italthai, одна из крупнейших компаний Таиланда в области строительства и индустрии гостеприимства, анонсировала масштабные инвестиции в расширение бизнеса в этом и в следующем году.

Новости Пхукета

20 Мая 2019, 01:00 PM

Фото: Bangkok Post

Как рассказал газете Bangkok Post генеральный директор группы Ютхачай Чараначитта, в 2019-2020 годах Italthai намерена вложить около 5 млрд бат в расширение своего портфолио отелей, апартаментов отельного типа и спа-центров. Речь идет как об активах в Таиланде, так и за рубежом.

В настоящий момент компания управляет 50 объектами указанного профиля в восьми странах мира. Руководство данным типом бизнеса осуществляется через Onyx Hospitality Group, в число брендов группы входят Amari, Ozo, Shama, Breeze, The Mosaic Collection и Oriental Residence.

«В сфере гостеприимства мы намерены развивать как домашний рынок, так и зарубежные», – заявил Bangkok Post господин Чараначитта.

«Наш долгосрочный план предусматривает увеличение портфолио до 99 объектов с номерным фондом в 18,5 ключей в 10 странах мира к 2024 году», – добавил он.

С учетом подписанных в прошлом году контрактов на управления строящимися отелями, к 2021 году портфолио уже будет насчитывать 79 объектов.

Упомянутый выше инвестиционный бюджет в 5 млрд бат (на 2019-2020 годы) будет направлены как на строительство новых отелей и спа, так и на реновацию имеющихся. Новые объекты должны открыться в Лаосе и в тайской провинции Чонбури. В частности, уже в этом году в Паттайе должны открыться отели Amari Pattaya Ocean Tower на 350 номеров и Ozo Pattaya на 400 номеров. В Лаосе же запланировано открытие Amari на 200 номеров, который будет находиться во Вьентьяне.

«Как правило, Amari позиционируются как отели уровня четырех звезд, а Ozo – как отели уровня трех звезд. Впрочем, наш первый Ozo в Гонконге – отель четырехзвездочный», – рассказал господин Чараначитта.

По словам гендиректора Italthai, инвестиции в отели Ozo возвращаются быстрее, чем в Amari, поэтому компания планирует активно развивать этот бренд в Китае, в Малайзии и на Мальдивах.

«Стоимость ввода в эксплуатацию Ozo составляет 2-3 млн бат на один номер, а Amari – 5-6 млн бат, так что мы планируем открытие новых Ozo и в основных крупных городах Таиланда», – добавил господин Чараначитта.

Также в настоящий момент Italthai проводит реновацию отеля Mandarin Oriental Bangkok, долей в котором владеет. На реновацию гостиницы, которой недавно исполнилось 143 года, выделен бюджет в 2,5 млрд бат. Срок реализации проекта – семь месяцев.

«Мы ожидаем, что после завершения проекта количество номеров сократится с 370 до 300. Среди расположенных на берегу Чао-Пхрайи отелей крайне агрессивная конкуренция, и мы стремимся сделать своим козырем козырем предложение люксов (suite)», – пояснил господин Чараначитта причины сокращение номерного фонда в исторической гостинице.

Также компания инвестирует и в развитие сопутствующей инфраструктуры для поддержки функционирования своих отелей. В частности, компания выделила 200 млн бат на открытие крупной прачечной в Самут-Пракане, которая будет обслуживать отели Onyx, находящиеся Бангкоке и Паттайе. По словам господин Чараначитты, такой комплекс сможет обслуживать 5-6 отелей.

«Это наш пилотный проект в данной сфере. Если план сработает, то мы повторим его на Пхукете для обслуживания наших островных отелей. В случае с Пхукетом мы также планируем оснастить комплекс опреснительной установкой для использования морской воды, поскольку резервы пресной на острове ограничены», – отметил гендиректор Italthai.

Также компания намерена использовать возможности в Ранонге, открывающиеся в рамках проекта Восточного экономического коридора и развития аэропорта У-Тапао, уже сейчас принимающего значительное количество туристических чартеров. В Italthai полагают, что дальнейшее развитие авиационного кластера в Ранонге приведет к спросу на апартамент отельного типа со стороны тайских граждан и экспатов, занятых в данной сфере экономики. Italthai намерена выйти в Ранонг с брендом Shama, права на который компания приобрела у китайского девелопера Sincere Holdings Group.

В плане финансов, цель Italthai на 2019 год – довести годовую выручку до 15 млрд бат, обеспечив годовой темп роста на уровне 12%. План на 2021 год – поднять выручку до 30 млрд бат, удвоив текущий показатель.

По словам господина Чараначитты, сейчас индустрия гостеприимства и отдыха приносит компании примерно 37% общей выручки (5,6 млрд бат), а 67% приходится на бизнес в сфере строительного оборудования и инженерных услуг (9,4%). При этом в сфере гостеприимства около 60% выручки приходится на активы в Таиланде, а зарубежные объекты дают оставшиеся 40%.