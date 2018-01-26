The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Искусство слова: Старшеклассник BISP вышел в финал ораторского конкурса

Год назад воспитанница British International School Phuket (BISP) Ребекка Прин одержала победу на тайском этапе международного конкурса ораторов организации English Speaking Union (ESU), и теперь ее успех намерен повторить другой ученик школы – студент 12-го года обучения Тханадон «Альберт» Тантивит.

Новости Пхукета

27 Января 2018 09:00:00

Тханадон «Альберт» Тантивит. Фото: BISP
Тханадон «Альберт» Тантивит. Фото: BISP

Финальный этап конкурса, проводимого ESU совместного с Министерством образования, пройдет 30 марта в Бангкоке.

Место в финале 16-летний Тханадон завоевал благодаря двум речам на полуфинальном этапе, прошедшем в столице в прошлое воскресенье, 21 января. Среди 68 полуфиналистов юноша был одним из самых молодых, а в числе его соперников числились студенты самых престижных университетов Таиланда. Впрочем, у Тханадона был козырь в виде опыта публичных выступлений и участия в дебатах Ораторского и дискуссионного клуба BISP (BISP Public Speaking and Debating Club).

В рамках первого раунда полуфинала Тханадон выступил с заранее подготовленной пятиминутной речью на тему «Лучший способ предсказать будущее – изобрести его». Впечатленные глубиной мысли школьника и уверенной подачей, члены жюри включили его в число участников второго раунда, где конкурсанты уже выступали экспромтом. За 15 минут каждый из них должен был подготовить речь на тему «Ты – это то, что ты читаешь». И судьи, и аудитория были впечатлены выступлением Тханадона, который последовательно раскритиковал то, какой образ женщин создают реклама и журналы о красоте. Впечатлена выступлением юноши была и его наставница Лейка Берли.

«Он очень проницателен в серьезных вопросах и способен креативно размышлять даже под давлением. В ходе этого конкурса он использовал все имевшиеся возможности для обучения и роста, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как он выступит на национальном финале», – заявил госпожа Берли.

Участие в национальном финале 30 марта примут десять конкурсантов. Каждому из них предстоит выступить с заранее подготовленной речью на тему «У художника нет страны». Три лучших участника выйдут во второй раунд, где выступят с речью-экспромтом на тему, которая пока держится в секрете. Победитель получит титул чемпиона Таиланда и право на участие в международном финале конкурса, который пройдет в Лондоне в мае.

Как говорилось выше, воспитанники госпожи Берли из BISP уже второй год подряд участвуют в конкурсе и доходят до финала. В прошлом году Ребекка Берли выиграла национальный этап, а на международном конкурсе в Лондоне дошла до полуфинального раунда, где ей противостояли 53 других студента в возрасте 16-20 лет, каждый из которых представлял свою страну.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.