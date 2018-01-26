Искусство слова: Старшеклассник BISP вышел в финал ораторского конкурса

Год назад воспитанница British International School Phuket (BISP) Ребекка Прин одержала победу на тайском этапе международного конкурса ораторов организации English Speaking Union (ESU), и теперь ее успех намерен повторить другой ученик школы – студент 12-го года обучения Тханадон «Альберт» Тантивит.

27 Января 2018 09:00:00

Тханадон «Альберт» Тантивит. Фото: BISP

Финальный этап конкурса, проводимого ESU совместного с Министерством образования, пройдет 30 марта в Бангкоке.

Место в финале 16-летний Тханадон завоевал благодаря двум речам на полуфинальном этапе, прошедшем в столице в прошлое воскресенье, 21 января. Среди 68 полуфиналистов юноша был одним из самых молодых, а в числе его соперников числились студенты самых престижных университетов Таиланда. Впрочем, у Тханадона был козырь в виде опыта публичных выступлений и участия в дебатах Ораторского и дискуссионного клуба BISP (BISP Public Speaking and Debating Club).

В рамках первого раунда полуфинала Тханадон выступил с заранее подготовленной пятиминутной речью на тему «Лучший способ предсказать будущее – изобрести его». Впечатленные глубиной мысли школьника и уверенной подачей, члены жюри включили его в число участников второго раунда, где конкурсанты уже выступали экспромтом. За 15 минут каждый из них должен был подготовить речь на тему «Ты – это то, что ты читаешь». И судьи, и аудитория были впечатлены выступлением Тханадона, который последовательно раскритиковал то, какой образ женщин создают реклама и журналы о красоте. Впечатлена выступлением юноши была и его наставница Лейка Берли.

«Он очень проницателен в серьезных вопросах и способен креативно размышлять даже под давлением. В ходе этого конкурса он использовал все имевшиеся возможности для обучения и роста, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как он выступит на национальном финале», – заявил госпожа Берли.

Участие в национальном финале 30 марта примут десять конкурсантов. Каждому из них предстоит выступить с заранее подготовленной речью на тему «У художника нет страны». Три лучших участника выйдут во второй раунд, где выступят с речью-экспромтом на тему, которая пока держится в секрете. Победитель получит титул чемпиона Таиланда и право на участие в международном финале конкурса, который пройдет в Лондоне в мае.

Как говорилось выше, воспитанники госпожи Берли из BISP уже второй год подряд участвуют в конкурсе и доходят до финала. В прошлом году Ребекка Берли выиграла национальный этап, а на международном конкурсе в Лондоне дошла до полуфинального раунда, где ей противостояли 53 других студента в возрасте 16-20 лет, каждый из которых представлял свою страну.