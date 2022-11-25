Иностранный бизнес на Пхукете проверяют на номиналов

Очередная кампания тайских властей по проверке иностранного бизнеса началась в Таиланде, и Пхукет предсказуемо находится в центре внимания. Как и прежде, в первую очередь официальных лиц интересует использование иностранными инвесторами номинальных тайских акционеров для регистрации бизнеса как формально тайского, но при этом на деле полностью принадлежащего иностранцу. На Пхукете подозрения у проверяющих вызвали 140 компаний, заявил заместитель министра коммерции Синит Лерткрай. Еще восемь компаний проверяются в Чианг-Мае, Сураттхани и Бангкоке.

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В прицеле у властей 148 фирм, в которых могут быть номинальные акционеры. Из этих компаний 140 находятся на Пхукете. Фото: DBD

Как говорится в сообщении Департамента развития бизнеса (DBD), в основном речь идет о компаниях, ведущих деятельность в сферах туризма и недвижимости.

Поддержку в проведении проверок в отношении вызвавших подозрения фирм оказывает Департамент специальных расследований (DSI), но могут привлекаться и другие ведомства. При выявлении нарушений официальные лица готовы привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона, заверил господин Лерткрай.

Из 140 компаний, деятельность которых проверяется на Пхукете, 87 относятся к сфере недвижимости, а 42 – к турибизнесу, два представляют собой отельный бизнес, а девять – компании из области просто сферы услуг.

В сообщении DBD говорится, что в случае выявления нарушений ответственность грозит и иностранным владельцам бизнеса, использующим номиналов, и тайским гражданам, согласившимся стать акционерами номинальными акционерами в интересах иностранного хозяина фирмы.

Также заместитель министра Лерткрай подчеркнул, что нередко подобный вариант обхода закона предлагают тайские юристы. Да и схема была бы в принципе невозможна, если бы среди самих тайских граждан не было лиц, готовых выступить фейковыми акционерами.

«Номиналы – проблема общенационального уровня, оказывающая негативное влияние на экономику и имидж страны в целом. Если эту проблему не решить, она приведет к потере Таиландом экономических возможностей и потере большого объема доходов», – заявил заместитель министра Лерткрай.

Чиновник отметил, что для DBD были разработаны рекомендации по предотвращению использования номиналов, «как перед так и после регистрации юридического лица». В частности, речь идет о документальном подтверждении (бумагами из банка) финансового состояния тайского гражданина перед регистрацией его в качестве акционера.

«Это нужно для того, чтобы показать, что инвестирующий в компанию гражданин Таиланда имеет соответствующий финансовый статус и способен на самостоятельные инвестиции с последующей регистрацией в качестве акционера», – добавил господин Лерткрай.

Заместитель руководителя Минкоммерции отметил, что при необходимости DBD может привлекать к работе другие ведомства, такие как DSI, туристическую полицию или Департамент туризма.

«Нарушение закона карается тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом в размере от 100 тыс. бат до 1 млн бат, или тюрьмой и штрафом вместе. Также предусмотрены ежедневные штрафы в размере 10-50 тыс. в день до устранения нарушения», – заявил замминистра.

«Наконец, я бы хотел напомнить тайским гражданам, которые помогают иностранцам вести бизнес в обход закона, оказывают им в этом поддержку или держат акции от их лица, что ответственность распространяется и на самих тайских граждан, которые выступают номиналами, включая директоров», – резюмировал господин Лерткрай.