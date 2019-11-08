Иностранец пострадал в результате нападения грабителей в собственном доме

Полиция Пхукета приступила к розыску грабителей, напавших на престарелого гражданина Германии вечером 7 ноября. Нападение произошло в доме, где иностранец проживал со своей 50-летней тайской супругой, которая вернулась домой непосредственно в момент ограбления.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Ноября 2019, 02:33 PM

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Капитан Ануват Раксайот из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о вооруженном нападении и грабеже в Рассаде около 18:20 вечера четверга, 7 ноября. Инцидент произошел в жилом доме неподалеку от шоссе Bypass Rd. Жертвами грабителей стали 72-летний экспат из Германии Вильгельм Шрай и его 50-летняя супруга Джутхапорн Чудам.

Госпожа Чудам рассказала, что вернулась домой около 17:00 вечера и обнаружила внутри двоих мужчин 20-25 лет, вооруженных длинными ножами или похожим оружием. Господин Шрай сидел на кресле, связанный черным скотчем, из раны на левой руке мужчины текла кровь.

Грабители потребовали, чтобы госпожа Чудам отдала им имеющиеся в доме ценности. Женщина подчинилась требованиям и передала злоумышленникам две банковские карты, назвав также PIN-коды. После этого мужчины покинули дом через заднюю дверь и скрылись, а госпожа Чудам освободила мужа и повезла его в больницу, не забыв заблокировать переданные грабителям карты и сообщить о происшествии в полицию. До блокировки преступники успели снять с карт только 5 тыс. бат.

Господину Шраю оказали первую помощь в Bangkok Hospital Phuket, жизни мужчины ничего не угрожает. Полиция Пхукета ищет грабителей.





