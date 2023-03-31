Иностранец погиб в мотоциклетной аварии в Кароне

Иностранный гражданин погиб в ночной аварии на пляжной дороге в Кароне в пятницу, 31 марта. О смерти мотоциклиста сообщила базирующаяся в Чалонге служба спасения Ruamjai Rescue Foundation, сотрудники которой вместе с другими парамедиками работали на месте событий. О жертве аварии неизвестно ничего – ни национальность, ни возраст, ни даже пол.

Новости Пхукета

Статистика по смертям и госпитализациям в результате ДТП на Пхукете с 1 января по утром 31 марта (90 дней без нескольких часов).. Фото: Thai RSC

Как следует из публикации Ruamjai Rescue Foundation, авария на пляжной дороге в Кароне произошла около 2:30 ночи 31 марта. Спасатели сообщили о ДТП сразу после того, как оно произошло. На фото с места событий даже нет сотрудников полиции.

Из публиции следует, что иностранец (про национальность, возраст и пол которого ничего не сообщается) врезался на мотоцикле в мусоровоз, который или двигался с малой скоростью перед мотобайком, или стоял на обочине. Мотоциклист скончался на месте. Неизвестно, был ли на голове погибшего защитный шлем.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC), за 30 и 31 марта на дорогах Пхукета пострадали 78 человек, в графе погибших стоит ноль, поскольку сегодняшний ночной инцидент в статистику еще не включен.

Общее число смертей на дорогах с начала года – 34, общее число госпитализаций – почти 5,9 тыс. Таким образом ThaiRSC фиксирует в среднем одну смерть в ДТП на Пхукете каждые три дня и порядка 65 госпитализаций. Речь идет только о серьезных случаях, которые были официально зарегистрированы. Количество аварий без серьезных травм учету не поддается, поскольку в подавляющем большинстве случаев пострадавшие не обращаются в больницы.