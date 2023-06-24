Иностранец погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Авария, закончившаяся смертью иностранного мотоциклиста, произошла в первой половине дня, не позже 14:00. Точное время неизвестно, но фото с места событий сделаны при ярком солнце, а хронология публикаций в Facebook следующая – в 14:07 фото с места событий опубликовали спасатели Rescue Team Volunteers Phuket, а в 15:52 информацию подтвердила и дополнила служба Kusoldharm Patong, один из нескольких филиалов Kusoldharm Foundation на Пхукете.
Из публикации Kusoldharm Patong следует, что мотоцикл Honda, которым управлял неназванный иностранец, столкнулся с пикапом Isuzu. На фото у пикапа поврежден передний бампер, у байка разбита передняя часть, но также погнут номерной знак сзади.
Спасатели Kusoldharm Patong ничего не сообщили об обстоятельствах аварии и не раскрыли личность погибшего мужчины. На фото тело скрыто квадратика пикселяции, позволяющими установить лишь то, что мужчина был без в футболке и шортах и имел светлую кожу.
«Пожалуйста, будьте всегда осторожны за рулем ради своей безопасности и безопасности других людей на дороге. Наши соболезнования семье погибшего», – написали сотрудники Kusoldharm Patong.
«Шлемы спасают жизни, скорость убивает», – добавили спасатели Rescue Team Volunteers Phuket.
В публикации Kusoldharm также приводятся экстренные телефоны для вызова спасателей и медиков:
- 1669 – единый номер скорой помощи в Таиланде;
- 076-355301, 076-355302 – Kusoldharm Foundation в Пхукет-Тауне;
- 076-621338 – Kusoldharm Foundation в Таланге;
- 076-344432 – Kusoldharm Foundation в Патонге.