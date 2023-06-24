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Иностранец погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Неназванный иностранец погиб в мотоциклетной аварии в тамбоне Карон в субботу, 24 июня. Мотард Honda, которым управлял мужчина, столкнулся с пикапом в одном из поворотов на прибрежной дороге между самим Кароном и Патонгом.

Новости Пхукета

25 Июня 2023, 09:00 AM
Мотоцикл столкнулся с пикапом в Кароне 24 июня. Управлявший байком иностранец погиб. Фото: Kusoldharm Patong, Rescue Team Volunteers Phuket

Мотоцикл столкнулся с пикапом в Кароне 24 июня. Управлявший байком иностранец погиб. Фото: Kusoldharm Patong, Rescue Team Volunteers Phuket

Авария, закончившаяся смертью иностранного мотоциклиста, произошла в первой половине дня, не позже 14:00. Точное время неизвестно, но фото с места событий сделаны при ярком солнце, а хронология публикаций в Facebook следующая – в 14:07 фото с места событий опубликовали спасатели Rescue Team Volunteers Phuket, а в 15:52 информацию подтвердила и дополнила служба Kusoldharm Patong, один из нескольких филиалов Kusoldharm Foundation на Пхукете.

Из публикации Kusoldharm Patong следует, что мотоцикл Honda, которым управлял неназванный иностранец, столкнулся с пикапом Isuzu. На фото у пикапа поврежден передний бампер, у байка разбита передняя часть, но также погнут номерной знак сзади.

Спасатели Kusoldharm Patong ничего не сообщили об обстоятельствах аварии и не раскрыли личность погибшего мужчины. На фото тело скрыто квадратика пикселяции, позволяющими установить лишь то, что мужчина был без в футболке и шортах и имел светлую кожу.

«Пожалуйста, будьте всегда осторожны за рулем ради своей безопасности и безопасности других людей на дороге. Наши соболезнования семье погибшего», – написали сотрудники Kusoldharm Patong.

«Шлемы спасают жизни, скорость убивает», – добавили спасатели Rescue Team Volunteers Phuket.

В публикации Kusoldharm также приводятся экстренные телефоны для вызова спасателей и медиков:

  • 1669 – единый номер скорой помощи в Таиланде;
  • 076-355301, 076-355302 – Kusoldharm Foundation в Пхукет-Тауне;
  • 076-621338 – Kusoldharm Foundation в Таланге;
  • 076-344432 – Kusoldharm Foundation в Патонге.

 

 

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