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Иностранец объявлен в розыск по делу о пропаже 30 тыс. долларов из обменника

Полиция Патонга объявила в розыск иностранца, предположительно похитившего из пункта обмены валют 30 тыс. долларов США. Согласно заявлению сотрудников обменника, мужчина подменил выданные ему для подсчета банкноты на резаную бумагу, после чего скрылся.

Таньялак Сакут

17 Октября 2019, 03:17 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Как рассказал заместитель начальника полиции Патонга подполковник Никорн Чутхонг, сообщение о хищении крупной суммы денег из пункта обмена валют в Калиме поступило в участок во второй половине дня 15 октября. Обратившиеся в полицию сотрудники обменника заявили, что стали жертвой мошенника-иностранца, подменившего настоящие доллары на «куклу» и скрывшегося с деньгами. Потери обменного пункта составили 30 тыс. долларов США,

Сотрудники обменникаа заявили, что деньги похитил немолодой мужчина европейской внешности, ранее несколько раз менявший у них небольшие суммы, а 15 октября обратившийся с крупным запросом.

По словам персонала обменника, около 13:00 уже знакомый им мужчина пришел и поинтересовался, есть ли в кассе достаточно валюты, чтобы поменять его 900 тыс. бат на американские доллары. Сотрудники обменника ответили утвердительно, после чего, по их словам, дали мужчине соответствующую сумму в долларах для подсчета (30 тыс. долларов, то есть не менее 300 банкнот, что соответствует трем стандартным банковским пачкам).

Закончив подсчет, иностранец положил деньги в бумажный конверт, а сам конверт убрал внутрь принесенного с собой небольшого портфеля, который затем вручил сотрудникам обменника и сказал, что теперь ему нужно сходить в отель за батами, потому что сразу он их с собой не взял.

Никаких подозрений ничего из этого у сотрудников обменного пункта якобы не вызвало, показать паспорт или другой удостоверяющий личность документ его не попросили. Проверить же содержимое портфеля и конверта персонал решил только через два часа, когда поход иностранца в отель за батами слишком затянулся. В конверте, согласно заявлению сотрудников обменника, лежала «кукла» из двух стодолларовых банкнот и резаной белой бумаги.

Как заявил подполковник Чутхонг, полиция Патонга уже обратилась за ордером на арест иностранца, хотя не знает ни его имени, ни национальности. Известно лишь, что мужчине на вид около 60 лет, рост его составляет в районе 1 м 68 см, на лице – седая бородка.

Информация о разыскиваемом была передана во все полицейские участки острова и Иммиграционное бюро. Также описание подозреваемого и фотографии, сделанные камерой в пункте обмена валют, были разосланы в отели и другие обменники. Пока, впрочем, никто из представителей данных видов бизнеса с полицией не связался.

«Мы полагаем, что этот человек все еще на Пхукете. Все прочие полицейские участки острова, а также туристическая полиция и Иммиграционное бюро были уведомлены о розыске, чтобы не позволить ему покинуть страну», – заявил подполковник Чутхонг.

 

 

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