Иностранец доставлен в больницу на фоне неадекватного поведения на дороге

Сотрудники полиции и спасатели доставили в больницу 57-летнего гражданина Швеции, метавшегося по проезжей части шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Февраля 2019, 03:35 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и Kusoldharm Foundation получили сообщение об иностранце, создававшего угрозу для себя и водителей на Thepkrasattri Rd., около 2:30 ночи воскресенья, 17 февраля. Согласно сообщению, мужчина метался по проезжей части в районе поворота на старую дорогу в аэропорт и рисковал попасть под колеса.

Прибывшим на место полицейским и спасателям потребовалось около 20 мин на то, чтобы увести мужчину с дороги, после чего его доставили в ближайшую больницу Thalang Hospital, а оттуда – в Vachira Hospital. Как заверил шеф полиции Таланга полковник Тхирават Лэмсуван, в результате инцидента мужчина не пострадал.

В беседе The Phuket News директор Vachira Hospital Чалермонг Суконпхонпхон заявил, что иностранец, по мнению врачей, страдает от некого психического заболевания и сейчас получает необходимую помощь.

«Его состояние сейчас стало лучше, но он по-прежнему находится под наблюдением в больнице», – заявил директор больниц.

При этом доктор Суконпхонпхон отметил, что непосредственно в день инцидента у мужчины истекло разрешение на пребывание в Таиланде.

«Сейчас персонал больницы работает с дипломатическим представительством Швеции в стране и соответствующими местными ведомствами, чтобы разобраться с этим вопросом», – отметил доктор Суконпхонпхон.

Отметим, что незначительное превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде грозит, как правило, лишь штрафом в размере 500 бат за один день просрочки.