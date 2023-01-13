Иностранец арестован за торговлю электронными сигаретами на Пхукете

Власти Пхукета сообщили об аресте гражданина Камбоджи по имени Мон Мэн, занимавшегося торговлей электронными сигаретами на пляже Ката. Клиентами камбоджийца были зарубежные туристы, однако официальные лица ничего не сказали о мерах против тех, кто покупал у мужчины его товар. При этом владение электронными сигаретами в Таиланде также незаконно.

Как рассказал глава отдела безопасности в окружной управе Мыанг-Пхукет Данай Джайкык, продавец электронных сигарет был арестован 11 января после публикаций в соцсетях о том, что он торгует запрещенной продукцией на пляже Ката. В жалобе, в частности, утверждалось, что этот «элиен» своими действиями «сильно докучает туристам».

Представители окружной управы вместе с волонтерами территориальной обороны OrSor выехали на место событий после полудня 11 января и организовали наблюдение. Информация подтвердилась, господин Мон Мэн в этот день, как обычно, вел бизнес на пляже.

Иностранца, впрочем, арестовали не непосредственно среди туристов, а на парковке у здания муниципалитета. При досмотре у мужчины изъяли 79 электронных средств доставки никотина, а также 4360 бат наличными, которые было объявлены доходами от продажи нелегальной продукции. Подозреваемого доставили в участок Карона, в зоне ответственности которого окружная управа и военизированная милиция OrSor произвели арест.

Господин Джайкык пояснил, что после ареста гражданин Камбоджи признал факт торговли сигаретами, а также сообщил, что живет в Таиланде последние 15 лет (между странами подписано соглашение об упрощенной миграции). Впрочем, как следует за заявления властей, на момент ареста Мон Мэн не имел действительного разрешения на нахождение в Таиланде, в связи с чем ему предъявят обвинения в нарушении миграционного режима.

Основные обвинения будут предъявлены в связи с нарушением Закона о таможне (хранение и торговля продукцией, ввоз которой запрещен в страну) и распоряжений Совета по защите потребителей, касающихся непосредственно электронных средств доставки никотина.

Закон о контроле за оборотом табачной продукции власти не упомянули, но и во всех прочих похожих случаях обладателей электронных сигарет привлекали к ответственности именно как нарушителей таможенного законодательства, которые либо сами нелегально ввезли в страну эту продукцию, либо стали обладателями контрафакта уже в Таиланде.

Как правило нарушителям грозят штрафы, но Закон о таможне формально предусматривает и тюремное заключение за нелегальный импорт продукции. Также «Новостям Пхукета» известно о случаях депортации иностранных туристов, попавшихся властям с вейпами в руках.

Статус электронных сигарет в Таиланде

В июне 2022 года Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану. Автором идеи был глава Минздрава и вице-премьер Анутин Чарнвиракун, который до сих пор подчеркивает, что растение было исключено из списка наркотиков не для того, чтобы его использовали в рекреационных целях, однако в отсутствие Закона о каннабисе (его все еще не могут принять) эти цели полиция пока не контролирует.

При этом тот же господин Чарнвиракун является решительным противником электронных сигарет. На совещании руководящего совета Фонда развития здравоохранения в Таиланде (ThaiHealth) в апреле 2022 года он прямо говорил, что легализации вейпов и жидкостей для них (в отличие от содержимого бонгов) в стране не будет. Минздрав, по его словам, наменер блокировать все попытки добиться легализации электронных испарителей.

Второй зампред ThaiHealth доктор Сурачет Сатитнирамай также указал на то, что бизнес не прекращает попытки добиться легализации импорта электронных сигарет в страну, что вызывает беспокойство у многих членов его организации. Впрочем, волнует это не только их, но и традиционный табачный бизнес.

«Легализация электронных сигарет окажет большой эффект на выращивающих табак тайских фермеров, поскольку сырье для электронных сигарет состоит не из табака, а из химических веществ, фермеры потеряют доходы. Также это скажется на общественном здоровье и планах правительства по развитию экономики в сельскохозяйственной сфере», – отметил господин Сатитнирамай.

Комментарии посольств России в Таиланде и Таиланда в России можно найти здесь.

Поскольку электронные сигареты являются относительно новым продуктом, долгосрочные последствия от употребления никотина подобным образом не изучены ни в Таиланде, ни за рубежом. Сторонники вейпинга указывают на то, что пар (в отличие от дыма) не содержит смолов и продуктов горения. Противники отвечают словами о том, что табак натурален, в отличие от химических никотиновых жидкостей. Впрочем, все специалисты сходятся в том, что лучшим вариантом является третий – не курить в принципе.

Согласно исследованию тайских ученых, результаты которого были опубликованы в 2019 году в BMC Series, курение – лидирующий фактор риска, ведущий к смерти и инвалидности в Таиланде.

При этом Королевский колледж врачей в Великобритании в собственной работе по сравнению вейпинга и курения пришел к выводу, что электронные сигареты на 95% безопаснее, нежели обычные.

«Угрозы для здоровья, проистекающие из долговременного вдыхания пара доступных сейчас электронных сигареты с малой вероятностью превышают 5% от вреда, причиняемого курением табака», – считают британские специалисты.