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Иностранцу предъявили обвинения по делу о ДТП с летальным исходом

Полиция Таланга возбудила дело против водителя автомобиля Mercedes-Benz C250, сбившего человека на Thepkrasattri Rd. в среду, 10 октября.

Тави Адам

17 Октября 2018, 12:58 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с «Новостями Пхукета» капитан полиции Варавут Сансоп подтвердил предъявление гражданину Великобритании Полу Мерсеру обвинений в опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека.

Офицер указал, что полицейские пока не получили результаты теста на алкоголь, который должны были провести в больнице Bangkok Hospital, куда Мерсера доставили после ДТП. Имя погибшего капитан Сансоп не раскрыл, текущее состояние здоровья Мерсера также неизвестно.

Как сообщалось ранее, около 4:45 утра 10 октября автомобиль Mercedes-Benz C250 под управлением местного экспата Пола Мерсера сбил мужчину, собиравшего бутылки на обочине шоссе Thepkrasattri Rd. у заправки РТТ в Муанг-Мае.

По словам очевидцев, автомобиль сбил мужчину, когда тот находился у дороги. При этом на фотографиях видно, что удар пришелся в правую часть капота, а не в левую. Полиция пока не завершила расследование.

 

 

 

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