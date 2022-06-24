Иностранцев сняли за занятием сексом во дворе дома в Камале

Жительница Камалы обратилась в полицию после того, как при просмотре записей камер CCTV обнаружила двух иностранцев, занимающихся сексом во дворе своего дома. В связи с этим полиция уже предупредила, что за подобное нарушение благопристойности предусмотрена ответственность по закону.

Иккапоп Тхонгтуб

Заявление в полицию в связи с непристойным поведением подала 52-летняя Варалак Фритце, хозяйка дома на Baan Bang Whan Rd. в Камале. Находящаяся сейчас в Германии женщина решила удаленно посмотреть записи с камер видеонаблюдения у жилья и обнаружила занимающихся сексом мужчину и женщину. Запись была сделана в районе 22:35 вечера 21 июня.

«Я никогда представить себе не могла, что случится нечто такое», – заявила госпожа Фритце, установившая камеры в прошлом году на фоне конфликта с компанией, пытавшейся разместить у въезда в ее дом автомат для продажи питьевой воды.

Полиция Камалы приняла заявление госпожи Фритце и заверила, что секс на публике является правонарушением. В соответствующей ситуации обратиться в правоохранительные органы является правомерным поступком. По заявлению полицейские примут меры, чтобы найти нарушителей общественного порядка и привлечь их к ответственности.

Впрочем, беседовавший с журналистами сотрудник полиции Камалы решил не называть своего имени и не удаляться в детали относительно того, что может грозить нарушителям благопристойного течения жизни в Камале.