Инфляция в Таиланде замедлилась до уровня 2021 года

Индекс потребительских цен (СPI) в Таиланде вырос в мае всего на 0,53% год к году, что является минимальным значением за 21 месяц. Показатель оказался намного ниже и прогноза опрошенных Reuters аналитиков (1,7%), и апрельского значения (2,67%), и таргета Центробанка (1-3%).
Индекс Core CPI, не включающий продукты питания и энергию, вырос на 1,55%, что тоже лучше и прогноза (1,6%), и апрельского значения (1,66%).
Что касается продуктов питания и энергоносителей, то подешевевшее на 11,3% топливо пока не позволило сбить цены на еду. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков – на 3,99% выше уровня мая 2022 года.
В детализированном отчете Управления торговой политики и стратегии (TPSO) Министерства коммерции приводится следующее изменение цен в формате год к году по разных сегментам продовольственных товаров:
- Рисовая, мука, выпечка – плюс 3,56%;
- Яйца и молочные продукты – плюс 5,13%;
- Свежие овощи – плюс 23,48%;
- Свежие фрукты – плюс 6,58%;
- Безалкогольные напитки – плюс 4,22%;
- Быстрая лапша и схожие готовые обеды – плюс 4,03%;
- Еда в заведениях общепита – плюс 3,57%.
- Мясо, птица, морепродукты, рыба – минус 0,88%;
- Ингредиенты для готовки – минус 1,22% (растительное масло и так далее).
Непродовольственные товары в среднем подешевели на 1,83%. В детализированном отчете TPSO приводятся следующие подробности:
- Бытовые домашние расходы – минус 0,7% (включая электричество);
- Транспорт и коммуникации – минус 4,58%;
- Одежда и обувь – плюс 0,47%;
- Уход за собой – плюс 1,92% (косметика, медицина);
- Развлечения, образование – плюс 1,49%;
- Табак и алкоголь – плюс 0,69%.
«Министерство коммерции прогнозирует, что инфляция по итогам 2023 года будет составлять 1,7-2,7%, медианный прогноз – 2,2%», – говорится в отчете TPSO.
«Индекс потребительской уверенности (CCI) вырос до 56,6 пункта с 53,5 пункта в апреле, доведя продолжительность периода укрепления уверенности до шести месяцев подряд (с декабря 2022) и достигнув максимальной отметки за 53 месяца (с января 2019)», – добавляет ведомство.