Инфляция в Таиланде замедлилась до уровня 2021 года

Инфляция в Таиланде замедлилась в мае до минимальных темпов с позапрошлого лета, а потребительская уверенность поднялась до самой высокой отметки с января 2019 года. Соответствующие данные опубликовало на этой неделе Министерство коммерции Таиланда.

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Свежие фрукты в мае стоят в среднем на 6,58% дороже, чем год назад. А вот овощи подорожали на 23,48%. Фото: The Phuket News

Индекс потребительских цен (СPI) в Таиланде вырос в мае всего на 0,53% год к году, что является минимальным значением за 21 месяц. Показатель оказался намного ниже и прогноза опрошенных Reuters аналитиков (1,7%), и апрельского значения (2,67%), и таргета Центробанка (1-3%).

Индекс Core CPI, не включающий продукты питания и энергию, вырос на 1,55%, что тоже лучше и прогноза (1,6%), и апрельского значения (1,66%).

Что касается продуктов питания и энергоносителей, то подешевевшее на 11,3% топливо пока не позволило сбить цены на еду. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков – на 3,99% выше уровня мая 2022 года.

В детализированном отчете Управления торговой политики и стратегии (TPSO) Министерства коммерции приводится следующее изменение цен в формате год к году по разных сегментам продовольственных товаров:

Рисовая, мука, выпечка – плюс 3,56%;

Яйца и молочные продукты – плюс 5,13%;

Свежие овощи – плюс 23,48%;

Свежие фрукты – плюс 6,58%;

Безалкогольные напитки – плюс 4,22%;

Быстрая лапша и схожие готовые обеды – плюс 4,03%;

Еда в заведениях общепита – плюс 3,57%.

Мясо, птица, морепродукты, рыба – минус 0,88%;

Ингредиенты для готовки – минус 1,22% (растительное масло и так далее).

Непродовольственные товары в среднем подешевели на 1,83%. В детализированном отчете TPSO приводятся следующие подробности:

Бытовые домашние расходы – минус 0,7% (включая электричество);

Транспорт и коммуникации – минус 4,58%;

Одежда и обувь – плюс 0,47%;

Уход за собой – плюс 1,92% (косметика, медицина);

Развлечения, образование – плюс 1,49%;

Табак и алкоголь – плюс 0,69%.

«Министерство коммерции прогнозирует, что инфляция по итогам 2023 года будет составлять 1,7-2,7%, медианный прогноз – 2,2%», – говорится в отчете TPSO.

«Индекс потребительской уверенности (CCI) вырос до 56,6 пункта с 53,5 пункта в апреле, доведя продолжительность периода укрепления уверенности до шести месяцев подряд (с декабря 2022) и достигнув максимальной отметки за 53 месяца (с января 2019)», – добавляет ведомство.