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Инфляция в Таиланде составила 5,89% в декабре

Индекс потребительских цен (CPI) вырос в Таиланде в декабре на 5,89% в годовом исчислении, фактически совпав с прогнозами аналитиков. Показатель по-прежнему остается выше таргета Центробанка, составляющего 1-3%.

Новости Пхукета

10 Января 2023, 02:11 PM
Инфляция в Таиланде пока не показывает признаков возвращения в норму. Фото: TPSO / Ministry of Commerce

Инфляция в Таиланде пока не показывает признаков возвращения в норму. Фото: TPSO / Ministry of Commerce

Потребительские цены в декабре 2022 года увеличились на 5,89% в сравнении с показателем аналогичного месяца 2021 года. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2022 года инфляция показала пусть минимальное, но торможение. В сравнении месяц к месяцу цены снизились на 0,06%. Абсолютное значение CPI в пунктах – 107,86. Соответствующие данные опубликованы Министерством торговли страны.

Основным драйвером инфляции остается стоимость энергоносителей. Управление по политике и стратегии в торговле прямо называет в качестве российскую спецоперацию в Украине, а также добавляет, что цены на энергию поднимают стоимость и других продуктов.

Показатель Core CPI – из которого исключены энергия и продукты питания – вырос в декабре на 3,23% в годовом исчислении, что даже ниже прогнозов аналитиков (с энергией и продуктами – уже 5,89%). Абсолютное значение Core CPI в пунктах – 107,86.

Средний показатель потребительских цен (CPI) за 12 месяцев 2022 года показал рост на 6,08%, средний годовой Core CPI увеличился на 2,51%.

 

 

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