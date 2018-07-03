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Индус и пакистанка арестован за кражу на Пхукете

Пхукетская полиция задержала гражданина Индии и гражданку Пакистана за кражу сумки у китайских туристов.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июля 2018 12:48:25

Фото: Phuket Provincial Police
Фото: Phuket Provincial Police

Туристы из Китая Ли Кэу Цзынь и Ли Сань Сань обратились в полицию с заявлением о краже в воскресенье, 1 июля. По словам китайцев, двое иностранцев похитили у них сумку с деньгами, документами и смартфоном, после чего скрылись на мотоцикле.

К расследованию кражи были подключены сотрудники полиции Карона, туристической полиции, регионального полицейского штаба и штаба пхукетской полиции. Совместными усилиями они установили маршрут передвижения подозреваемых, после чего задержали их в Патонге, где они снимали жилье.

Полиция привели следующие имена задержанных: Эм Ди Мансур (22 года, гражданин Индии) и Рубека Гилл (25 лет, гражданка Пакистана). Иностранцам были предъявлены обвинения в краже, совершенной группой лиц. Также индусу и пакистанке предъявили обвинения в нарушении миграционного законодательства, поскольку было установлено, что они превысили разрешенный им срок пребывания в стране.

Согласно заявлению полиции, задержанные признали выдвинутые против них обвинения.

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