Инцидент в Патонге привел к сливу в море неочищенных сточных вод
Мэр Патонга Чалермлак Кебсап подтвердила «Новостям Пхукета» информацию о том, что из-за инцидента на водоочистных сооружениях в море попали неочищенные сточные воды.
Новости Пхукета
9 Февраля 2018 14:16:57
Водоочистные сооружения в Патонге. Фото: Архив The Phuket News
Госпожа Кебсап не уточнила, что именно произошло на водоочистных сооружениях, однако известно, что комплекс сейчас проходит модернизацию.
В настоящий момент специалисты занимаются оперативным устранением проблемы.
«Новости Пхукета» ожидают получения более развернутой информации.