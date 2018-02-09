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Инцидент в Патонге привел к сливу в море неочищенных сточных вод

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап подтвердила «Новостям Пхукета» информацию о том, что из-за инцидента на водоочистных сооружениях в море попали неочищенные сточные воды.

Новости Пхукета

9 Февраля 2018 14:16:57

Водоочистные сооружения в Патонге. Фото: Архив The Phuket News
Водоочистные сооружения в Патонге. Фото: Архив The Phuket News

Госпожа Кебсап не уточнила, что именно произошло на водоочистных сооружениях, однако известно, что комплекс сейчас проходит модернизацию.

В настоящий момент специалисты занимаются оперативным устранением проблемы.

«Новости Пхукета» ожидают получения более развернутой информации.
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