Инцидент в Патонге привел к сливу в море неочищенных сточных вод Мэр Патонга Чалермлак Кебсап подтвердила «Новостям Пхукета» информацию о том, что из-за инцидента на водоочистных сооружениях в море попали неочищенные сточные воды. Новости Пхукета 9 Февраля 2018 14:16:57 Водоочистные сооружения в Патонге. Фото: Архив The Phuket News Госпожа Кебсап не уточнила, что именно произошло на водоочистных сооружениях, однако известно, что комплекс сейчас проходит модернизацию. В настоящий момент специалисты занимаются оперативным устранением проблемы. «Новости Пхукета» ожидают получения более развернутой информации.



