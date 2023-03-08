Иммиграционное бюро обещает подарки участникам донорской акции 27 марта

Иммиграционное бюро Пхукета призывает живущих на острове иностранцев становиться донорами крови. Особенно острым сейчас является дефицит крови с отрицательным резус-фактором, которая почти не встречается у тайцев. Сдать кровь можно в любой день, но Иммиграционное бюро особо выделяет акцию, которая будет проходить 27 марта в Central Festival.

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В беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро полковник Тханет Сукчай прямо назвал ситуацию с отрицательной кровью кризисной. Одновременно он добавил, что полученная на акции 27 марта донорская кровь пойдет на нужды не только Пхукета, но и соседних провинций, где дефицит также острый.

Полковник Сукчай выразил надежду, что мартовская акция будет не менее успешной и массовой, чем декабрьская, которая также проходила в Central и активно рекламировалась государственными ведомствами.

По словам полковника Сукчая, доноров именно с отрицательным резусом в декабре было много, так что Пхукет даже смог отправить часть пожертвованной крови в Чианг-Май.

«Иностранцы, которые пожертвуют кровь в день этой акции, получат специальное сделанные обложки для паспортов с логотипами Иммиграционного бюро и Клуба доноров крови с отрицательным резус-фактором на Пхукете. Когда такой человек достанет паспорт в офисе Иммиграционного бюро, сотрудники ведомства будут знать, что он делает добрые дела на острове», – добавил полковник Сукчай.

Напомним, что на прошлой неделе с тяжелой травмой был госпитализирован россиянин Филипп Воронцов, которого сбил пытавшийся уйти от полицейской погони австралиец. Воронцову требовалась именно кровь с отрицательным резусом, которую можно было сдать специально для него в Vachira Phuket Hospital.