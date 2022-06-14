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Иммиграционное бюро напомнило о штрафах за просрочку 90-дневных отчетов

Пхукетский офис Иммиграционное бюро выпустил напоминанием о том, что находящиеся в Таиланде иностранцы с долгосрочными визами должны каждые 90 дней сообщать о себе в ведомство. Неисполнение требования грозит штрафами.

Новости Пхукета

14 Июня 2022, 02:30 PM
Иммиграционное бюро напоминает о том, что 90-дневные отчеты нужно подавать своевременно. Иллюстрация: Phuket Immigration

Иммиграционное бюро напоминает о том, что 90-дневные отчеты нужно подавать своевременно. Иллюстрация: Phuket Immigration

Иммиграционное бюро напоминает о том, что 90-дневные отчеты нужно подавать своевременно. Иллюстрация: Phuket Immigration

Иммиграционное бюро напоминает о том, что 90-дневные отчеты нужно подавать своевременно. Иллюстрация: Phuket Immigration

Иммиграционное бюро напоминает о том, что 90-дневные отчеты нужно подавать своевременно. Иллюстрация: Phuket Immigration

Иммиграционное бюро напоминает о том, что 90-дневные отчеты нужно подавать своевременно. Иллюстрация: Phuket Immigration

Визит посла Великобритании на Пхукет. Иллюстрация: Phuket Immigration

Визит посла Великобритании на Пхукет. Иллюстрация: Phuket Immigration

Визит посла Великобритании на Пхукет. Иллюстрация: Phuket Immigration

Визит посла Великобритании на Пхукет. Иллюстрация: Phuket Immigration

Визит посла Великобритании на Пхукет. Иллюстрация: Phuket Immigration

Визит посла Великобритании на Пхукет. Иллюстрация: Phuket Immigration

Отчет о визовых продления для россиян и украинцев. Иллюстрация: Phuket Immigration

Отчет о визовых продления для россиян и украинцев. Иллюстрация: Phuket Immigration

Предупреждение было опубликовано 13 июня. В нем напоминается о том, что штраф за позднюю подачу 90-дневного отчета составляет 2 тыс. бат. Если же факт нарушения вскроется в процессе задержания за правонарушение, то сумма штрафа увеличивается вдвое – до 4 тыс. бат.

Одновременно пхукетский офис Иммиграционного ведомства сообщил о том, что начальник ведомства полковник Тханет Сукчай присутствовал на встрече с британским послом в Таиланде Марком Гудингом, который нанес визит на Пхукет и пообщался с губернатором Наронгом Вунсиеу и другими официальными лицами 13 июня. Впрочем, Иммиграционное бюро не сообщило, о чем шла речь на встрече.

Согласно последним данным Иммиграционного бюро Пхукета, с 1 марта этого года ведомство выдало визовые продления 8,6 тыс. россиян и 1,3 тыс. украинцам.

 

 

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