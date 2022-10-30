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ИКАР, «Аэрофлот» и S7 открывают полеты на Пхукет из России

Три российских авиаперевозчика будут осуществлять прямые рейсы на Пхукет в этом зимнем сезоне – «Аэрофлот», ИКАР и S7. Об этом сообщила пхукетская редакция Radio Thailand в воскресенье, 30 октября. Запланированы рейсы из четырех городов – Москвы, Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Новости Пхукета

31 Октября 2022, 09:00 AM
Пассажиры первого рейса ИКАР после посадки на Пхукете 30 октября. Фото: Radio Thailand Phuket

Пассажиры первого рейса ИКАР после посадки на Пхукете 30 октября. Фото: Radio Thailand Phuket

О том, что три российских авиакомпании будут летать на Пхукет в этом сезоне, говорил 7 октября генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод, однако он не называл перевозчиков. Пресс-служба госкорпорации Airports of Thailand (AoT) в публикации от 9 октября говорила только об «Аэрофлоте» и ИКАР, однако там шла речь только об октябре.

Теперь Radio Thailand Phuket подтвердило, что третьим номером в списке является S7, которая фигурирует в публикации под именем «Авиакомпания "Сибирь"» и должна начать полеты в первых числах ноября.

«Информация о полетах из России в аэропорт Пхукета в зимний сезон 2022-2023 годов включает три следующие авиакомпании», – говорится в сообщении Radio Thailand Phuket.

1. «Аэрофлот». Полеты с 30 октября по 25 марта. Рейсы из Москвы, ежедневно (два рейса в день).

2. ИКАР (Pegas Fly, Nordwind). Полеты с 30 октября по 25 марта. Рейсы из Москвы три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

3. S7 («Авиакомпания "Сибирь"»). Полеты с 3 ноября по 23 марта из Иркутска один раз в неделю (по четвергам); с 7 ноября по 20 марта из Владивостока один раз в неделю (по понедельникам); с 3 ноября по 23 марта из Новосибирска три раза в неделю (по понедельникам, четвергам и субботам).

В воскресенье, 30 октября, международный аэропорт Пхукета принял два первых рейсах из московского Шереметьево. В 13:30 дня совершил посадку самолет ИКАР, в районе 21:30 – лайнер «Аэрофлота».

В обоих случаях полетную программу открыли лайнеры Boeing 777, ранее работавшие на других международных линиях. Самолет ИКАР летал в конце октября преимущественно в турецкую Анталью, лайнер «Аэрофлота» совершал рейсы в Мале на Мальдивах и Ташкент в Узбекистане.

Согласно данным пхукетского офиса Иммиграционного бюро, за период с 1 мая по 29 октября 2022 года через паспортный контроль в международном аэропорту Пхукета прошли 37,4 тыс. пассажиров с российскими паспортами (включены пассажиры с рейсов изо всех стран). По этому показателю россияне занимают шестое место среди всех иностранцев, прибывающих на Пхукет.

Первая десятка пассажиров из зарубежных стран по прибытиям в международный аэропорт Пхукета выглядит следующим образом:

  • Индия – 149,7 тыс.;
  • Австралия – 70,7 тыс.;
  • Сингапур – 56,7 тыс.;
  • Малайзия –44,2 тыс.;
  • Великобритания – 42,2 тыс.;
  • Россия – 37,4 тыс.;
  • Германия – 28 тыс.;
  • США – 21,2 тыс.;
  • Израиль – 20,8 тыс.;
  • Южная Корея – 18 тыс.

 

 

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