Игорь Бутман даст концерт на пляже Карон

Власти Пхукета подтвердили, что российский саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт на пляже Карон в рамках празднования 125-летия дипломатических отношений России и Таиланда. Ранее выступление анонсировал посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

Новости Пхукета

15 Ноября 2022, 04:35 PM

Игорь Бутман с джаз-оркестром. Фото: Frolzart / Wikimedia Commons

Пхукетские власти объявили о выступлении Бутмана по итогам совещания, прошедшего 14 ноября в администрации провинции. Концерт в парке Нонг-Харн на пляже Карон запланирован на 13 декабря, подтвердил вице-губернатор Пичет Панапонг.

Выступая на совещании, господин Панапонг напомнил, что в августе посольство России в Таиланде проводило торжественное мероприятие в Москве, приуроченное к годовщине установления дипломатических отношений.

Тогда же посол Вонгсинсават предложил, чтобы Бутман дал серию концертов в Таиланде в конце года, включая выступления в Бангкоке, Чианг-Мае и на Пхукете. Пять лет назад саксофонист уже давал концерт в Бангкоке в рамках Дней культуры Москвы в тайской столице.

Господин Вонгсинсават отметил, что новый визит Бутмана не только поможет укреплению отношений между двумя странами, но и поддержит туризм, восстанавливающийся после пандемии коронавируса.

Как подтвердил вице-губернатор Панапонг, выступать на Кароне будет коллектив «Игорь Бутман и друзья». Легендарный саксофонист должен выйти на сцену с музыкантами, с которыми играл до этого на протяжении своей карьеры.

Концерт будет сопровождаться традиционной для тайских мероприятий ярмаркой с едой и напитками. Вход для зрителей будет бесплатным, начало шоу – в 18:45, то есть сразу после заката.

«В этом году отмечается 100-летняя годовщина русского джаза в России. Джазовая музыка пришла в Таиланд примерно в то же время, что и в Россию, и позже стала широко известна благодаря Королю Раме IX. На мой взгляд, джазовая музыка является неким универсальным языком, который мог бы эффективно способствовать сближению народов наших стран», – говорил в августе посол Вонгсинсават в интервью ТАСС.

Игорь Бутман родился в 1961 году в Ленинграде. Будущий саксофонист начал учиться музыке в 11 лет (он начинал с кларнета), а 1976 году поступил в музыкальное училище имени Мусоргского по классу саксофона. Еще студентом Бутман играл в ансамбле Давида Голощекина, а также участвовал в концертах и записях «Кино», «Аквариума», «Популярной механики».

В возрасте 26 лет Бутман приехал в США уже в статусе знаменитого джазмена и фактически стал послом русской культуры в западном мире. Бутман выступал с известными американскими музыкантами, выходил на сцены престижных джазовых фестивалей, участвовал в записях альбомов именитых музыкантов, выступал на американском телевидении.

За выдающийся вклад в развитие музыки в 2004 году Бутман был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации, а в 2011 году стал народным артистом РФ.

Бутман – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, народный артист Чечни, член высшего совета «Единой России». Музыкант имеет гражданство России и США.