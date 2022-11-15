Игорь Бутман даст концерт на пляже Карон

Пхукетские власти объявили о выступлении Бутмана по итогам совещания, прошедшего 14 ноября в администрации провинции. Концерт в парке Нонг-Харн на пляже Карон запланирован на 13 декабря, подтвердил вице-губернатор Пичет Панапонг.
Выступая на совещании, господин Панапонг напомнил, что в августе посольство России в Таиланде проводило торжественное мероприятие в Москве, приуроченное к годовщине установления дипломатических отношений.
Тогда же посол Вонгсинсават предложил, чтобы Бутман дал серию концертов в Таиланде в конце года, включая выступления в Бангкоке, Чианг-Мае и на Пхукете. Пять лет назад саксофонист уже давал концерт в Бангкоке в рамках Дней культуры Москвы в тайской столице.
Господин Вонгсинсават отметил, что новый визит Бутмана не только поможет укреплению отношений между двумя странами, но и поддержит туризм, восстанавливающийся после пандемии коронавируса.
Как подтвердил вице-губернатор Панапонг, выступать на Кароне будет коллектив «Игорь Бутман и друзья». Легендарный саксофонист должен выйти на сцену с музыкантами, с которыми играл до этого на протяжении своей карьеры.
Концерт будет сопровождаться традиционной для тайских мероприятий ярмаркой с едой и напитками. Вход для зрителей будет бесплатным, начало шоу – в 18:45, то есть сразу после заката.
«В этом году отмечается 100-летняя годовщина русского джаза в России. Джазовая музыка пришла в Таиланд примерно в то же время, что и в Россию, и позже стала широко известна благодаря Королю Раме IX. На мой взгляд, джазовая музыка является неким универсальным языком, который мог бы эффективно способствовать сближению народов наших стран», – говорил в августе посол Вонгсинсават в интервью ТАСС.
Игорь Бутман родился в 1961 году в Ленинграде. Будущий саксофонист начал учиться музыке в 11 лет (он начинал с кларнета), а 1976 году поступил в музыкальное училище имени Мусоргского по классу саксофона. Еще студентом Бутман играл в ансамбле Давида Голощекина, а также участвовал в концертах и записях «Кино», «Аквариума», «Популярной механики».
В возрасте 26 лет Бутман приехал в США уже в статусе знаменитого джазмена и фактически стал послом русской культуры в западном мире. Бутман выступал с известными американскими музыкантами, выходил на сцены престижных джазовых фестивалей, участвовал в записях альбомов именитых музыкантов, выступал на американском телевидении.
За выдающийся вклад в развитие музыки в 2004 году Бутман был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации, а в 2011 году стал народным артистом РФ.
Бутман – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, народный артист Чечни, член высшего совета «Единой России». Музыкант имеет гражданство России и США.