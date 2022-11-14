Ichitan фиксирует рост продаж чая на фоне оживления экономики

Производитель холодного чая и других прохладительных напитков Ichitan Group фиксирует рост продаж своей продукции на фоне восстановления потребительской активности. Компания рассчитывает по итогам 2022 года достичь продаж в 6,5 млрд бат и ждет роста еще на 15% в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор Ichitan Тан Пассакорннати.

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Господин Пассакорннати отметил, что спад пандемии и восстановление туризма позитивно сказались на потребительской активности в третьем квартале и, в частности, на потреблении холодного чая, который является ключевым товаром Ichitan.

При этом одновременно гендиректор компании заявил, что сейчас Ichitan намерена сконцентрироваться на более маржинальных продуктах, таких как корейская газировка Tansunsu, пишет Bangkok Post.

Следующим летом производитель планирует выпустить на рынок два новых вкуса Tansunsu и достичь четырехкратного роста продаж этой газировки – с ожидаемых в 2022 году 150 млн бат до 600 млн бат в 2023 году. Господин Пассакорннати не сказал этого, но цифры показывают, что даже при таком росте Tansunsu пока не станет основным продуктом Ichitan.

Господин Пассакорннати ждет позитивных изменений и в сфере экспорта своей продукции, хотя и здесь колоссальных прорывов не планируется. Зарубежные продажи, по его словам, должны снова стать прибыльными с четвертого квартала этого года, то есть сейчас они, видимо, генерируют убытки. В следующем году Ichitan планирует зарубежную экспансию, включая рынки Ближнего Востока и, возможно, Вьетнам.

Как следует из приведенных гендиректором цифр, экспорт сейчас для компании не является основным направлением работы. По его словам, зарубежные продажи еще только должны достичь уровня в 10% от всей выручки в течение трех-пяти лет.

Текущие финансовые показатели Ichitan таковы: выручка за девять месяцев 2022 года составила 4,74 млрд бат, показав рост на 20,2% к аналогичному периоду предыдущего года. Чистая прибыль выросла на 8,4% и составила за три квартала 449 млн бат.

В структуре продаж 69,2% приходится на зеленый чай, еще 14,9% – на травяной напиток Yen Yen. Не относящаяся к категории чая продукция обеспечивает вклад в размере 5,4%, оставшиеся проценты – экспорт и производство оборудования. Примерно 4,25 млрд бат выручки обеспечил внутренний тайский рынок.

Говоря о продажах в 2022 году, исполнительный вице-президент Ichitan по бизнесу в сфере напитков Танапан Кхонгнунтха отметил рост спроса на продукты с марихуаной.

«Конопля и каннабидиол – растущие рынки, и мы значительно вкладывается в деятельность по исследованиям и развитию для создания новой продукции в этом сегменте», – заявил он.

Согласно исследованию, проведенному Nielsen, рынок холодного чая в первом полугодии продемонстрировал рост на 20,5% в денежном выражении, что является максимальным показателем среди всех категорий напитков. По словам господина Кхонгнунтхи, Ichitan не сомневается в достижении уровня продаж в 6,5 млрд бат по итогам года.

Также компания утверждает, что уделяет внимание тренду на здоровое потребление. В частности, в октябре была запущена линейка напитков без сахара Ichitan No Sugar, нотя планы по продажам не сладкого чая – всего 25 млн бат в 2022 году. В декабре на прилавках также должен появиться новый чай Shizuoka, продажи которого, как оценивают в компании, составят по итогам года 10 млн бат.

Кроме того, компания уже уменьшила содержание сахара в большинстве напитков Ichitan до уровня ниже 6 грамм на 100 миллилитров продукции. Это связано, разумеется, не только с заботой о здоровье потребителей, но и с тем, что в Таиланде действует отдельный налог на сахар в безалкогольных напитках.