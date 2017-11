Храм в Чалонге проверят на предмет торговли амулетами Официальные лица проверят храм Wat Ladthiwanaram в Чалонге после получения жалобы на то, что туристам там предлагают амулеты и другую продукцию по завышенным ценам. Новости Пхукета 24 Ноября 2017 09:24:55 Фото: Chulcherm Yukol Глава Национального управления по вопросам буддизма (National Office of Buddhism, NOB) прибудет на Пхукет, чтобы проверить храм Wat Ladthiwanaram на Chao Fa East Rd. в Чалонге. Поводом для проверки стала публикация информации о том, что на территории храма была возведена псевдорелигиозная постройка, где осуществляется продажа туристам амулетов и другой продукции по завышенным ценам. Глава пхукетского офиса NOB Винья Плусква подтвердил The Phuket News получение информации о возможных нарушениях и заявил, что утром 24 ноября лично посетит храм. Скандал вокруг храма Wat Ladthiwanaram разгорелся после того, как отставной генерал Чунчерм Юкон написал в Facebook, что на территории комплекса был возведен «фейковый убосот» (сооружение, где хранятся реликвии и происходит посвящение монахов в сан) для продажи китайцам «поддельных амулетов по завышенным ценам». При этом коммерческую деятельность, по словам господина Юкона, ведет некая частная компания, подписавшая с храмом контракт на аренду земли. Отставной генерал заявил, что даже если это и законно, то, как минимум, аморально. Он добавил, что китайцам не только продают амулеты, но и проводят для них церемонии буддистского благословения с участием монахов (см. статью Bangkok Post). В беседе с The Phuket News глава местного отделения NOB заявил, что генерал Юкон отправил официальные жалобы в его офис, в муниципалитет Чалонга и в офис омбудсмена. «Я получил жалобу господина Юкона. Также он пожаловался в NOB, офис омбудсмена и мэру Чалонга. Он привлек к себе большое внимание при помощи публикаций в социальных сетях», – заявил Винья Плусква. «Господин Юкон утверждает, что здание на территории храма Wat Ladthiwanaram было построено неким китайским бизнесменом для обслуживания туристов из КНР», – добавил господин Плуксва. «Завтра (24 ноября) я лично и другие сотрудники NOB отправимся, чтобы провести проверку по следам жалобы, включая проверку продаваемых там товаров и наличие разрешения на строительство здания», – пообещал господин Плуксва.