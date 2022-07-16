Храм лапши быстрого приготовления в Бангкоке

Good Noodle – это десятки видов лапши на любой вкус. И возможность наконец-то приготовить ее так, как нарисовано на пачке.

Роман Воробьев

Окей, братья и сестры. Что в России, что в штатах лапша быстрого приготовления – сами знаете что. «Срэхва» это, как сказали бы персонажи книги «Анахрон», а обычные носители великого и могучего выразились бы, пожалуй, еще грубее. В лучшем случае «Дошик» с «Мивиной» – еда студента, подсобного рабочего или пассажира плацкартного вагона, второпях позабывшего на перроне свою железнодорожную курицу.

Чтобы быть честными, сразу надо отметить, что у такой репутации есть объективные причины. Во-первых, массовые производители за пределами Азии действительно приложили немало усилий, чтобы их продукция была максимально посредственной на вкус, к примеру, убрали из нее все специи, чтобы ненароком не напугать культурного потребителя. Во-вторых, у самого потребителя зачастую отсутствует в гастрономическом словаре само понятие «нудл-суп», так что бульон отправляется в раковину, а в качестве еды остаются просто макароны. В-третьих, лапша в пакете, с точки зрения маркетологов, обязана быть дешевой, поэтому не стоит ожидать в упаковке ничего лишнего (и опять же, вкусного). Такое вот фейл-бинго.

Но это на западе, а Азия – дело другое. Лапша с бульоном здесь всегда была краеугольным камнем питания, так что появившаяся в XX веке лапша моментальная сразу заняла свою нишу. В любой тайской лапшичной «мама» – это один из вариантов углеводов для супа наряду с сен яй или вун сен. Да что говорить, самая обычная «мама» из 7-Eleven за 6 бат в сравнении с любым российским «Роллтоном» – пища богов. А ведь есть еще и дорогие бренды! И ведь можно не просто съесть содержимое пакетика/стаканчика, но и добавить туда всякого! А ведь можно...

Можно. И этим как раз решили заняться одни молодые ребята из тайской столицы, открывшие в ноябре прошлого года магазин и кафе Good Noodle в торговом центре Union Mall в Чатучаке. Заведение специализируется на лапше быстрого приготовления, которую собирает по всей Азии. И естественно храм студенческого счастья не был бы храмом, если бы в нем нельзя было совершить главный ритуал поклонения лапше – съесть ее прямо на месте со всеми возможным аппетитом, страстью и уважением.

Просто добавь еды

Центральный элемент магазина Good Noodle – «стена лапши», экспозиция «мама-нудлс» со всей Азии, хотя также товар в изобилии располагается на полках и в огромных корзинах в торговом зале. Ассортимент бесконечный – создатели Good Noodle собрали у себя бренды из Таиланда, Японии, Кореи, Китая, Индонезии и других лапшичных стран и территорий. Ищете халяльное или вегетарианское? Нет проблем! Срочно захотелось ми горенг или кимчи? Запросто! Способны осилить призрачный чили и закусить его в придачу хабанеро? Дерзай, светлый паладин, твой дракон ждет тебя.

Единственная трудность заключается в том, что аутентичные корейские и китайские упаковки оформлены на языках соответствующих стран. Но это едва ли остановит настоящего энтузиаста, наоборот, раззадорит. Лично я сам из тех людей, кто при поездке в условный Гонконг обязательно заглядывает в местный магазинчик и с зажмуренными глазами берет пачку с непонятными местными письменами на пробу.

Когда объект поклонения выбран, приходит время определиться с тем, как выводить его из мрака студенческого общежития (да хранит дух Михайло Ломоносова все коридоры ДСВ и ДАС) под софиты ресторанного мира. Для этого нужно направиться в самый центр зала Good Noodle, где расположена зона с топингами. В индивидуальную пластиковую упаковку запаяны разовые порции различных овощей, мяса и морепродуктов, грибов и всего, что мы обычно видим на бесконечно притягательной картине, именуемой «вариантом сервировки». В Good Noodle иллюстрация с пачки становится легким движением рук материализуется.

С выбранной лапшой и топингами покупатель отправляется на кассу, где меняет кровные баты на будущий ланч, а также получает тару для него – бумажную коробочку с дном из фольги. Последнее важно, поскольку лапша не просто заливается кипятком, а еще и подогревается снизу при помощи индукционной плитки. Делается это в отдельном углу Good Noodle и тоже культурно и высокотехнологично. Никаких кипятильников из лезвия и спичек, эту тайну мы припасем на случай грядущего «Фоллаута». Пока же осадки не выпали, все просто: складываем ингредиенты в емкость, ставим ее на конфорку под краном с водой и нажимаем заветную кнопку START на «лапшезаварочной» машине. Дальше агрегат все сделает сам: отмерит воду, приготовит лапшу и мелодичным «блямканьем» оповестит покупателя, что кушать подано. Садитесь, пожалуйста.

Конечно, купленную лапшу можно приготовить дома, но хотя бы раз пройти ритуал с завариванием загадочного корейского или японского продукта прямо в магазине – определенно стоит. Плюс очень классная идея с порционными топингами. Согласитесь, мало кто будет ради одной лапши забегать по пути из 7-Eleven на рынок за креветками, грибами и прочей капустой. А тут все есть. И цены, кстати, не такие уж и страшные, особенно с учетом того, что создатели Good Food реально приложили немало сил, чтобы найти столько(!) и такой(!) лапши.







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