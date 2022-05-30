Hilton Phuket Arcadia прекращает работу под брендом Hilton

Отель Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa покидает сеть Hilton с 1 января 2023 года. Пока неизвестно, под каким брендом гостиница продолжит работу, но Hilton уже подтвердил, что оператором комплекса больше не будет, многолетняя история закончилась.

Новости Пхукета

30 Мая 2022, 01:46 PM

Hilton Phuket Arcadia объявил о том, что со следующего года отель не будет входить в сеть Hilton. Фото: Hilton Phuket Arcadia