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Hilton Phuket Arcadia прекращает работу под брендом Hilton

Отель Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa покидает сеть Hilton с 1 января 2023 года. Пока неизвестно, под каким брендом гостиница продолжит работу, но Hilton уже подтвердил, что оператором комплекса больше не будет, многолетняя история закончилась.

Новости Пхукета

30 Мая 2022, 01:46 PM
Hilton Phuket Arcadia объявил о том, что со следующего года отель не будет входить в сеть Hilton. Фото: Hilton Phuket Arcadia

Hilton Phuket Arcadia объявил о том, что со следующего года отель не будет входить в сеть Hilton. Фото: Hilton Phuket Arcadia

«С 1 января 2023 года Hilton больше не будет оператором Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa», – подтвердил The Phuket News генеральный менеджер отеля Ориол Маркес 30 мая.

«Мы гордимся тем исключительным уровнем гостеприимства, который на протяжении последних 20 лет обеспечивали в островном городе Пхукете, и хотим поблагодарить всех, кто внес свой вклад в работу отеля за это время», – добавил он.

Господин Маркес подтвердил, что два других отеля Hilton на Пхукете продолжат работу под этим брендом. В пхукетское портфолио сети, кроме огромного отеля в Кароне, входят DoubleTree by Hilton Phuket Banthai в Патонге и Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao в тамбоне Чернг-Талей.

Hilton Phuket Arcadia в Кароне – пятизвездочный отель полного обслуживания, рассчитанный на одновременный прием до 1 тыс. гостей, также при отеле располагается большой конференц-центр. На протяжении десятилетий комплекс был одним из знаковых объектов в Кароне.

Отелем владеет семья Нарукатпитчай. Строительство завершилось в 1986 году, а в 1987 отель открылся как Phuket Arcadia Resort. После масштабной реновации в 2003 году отелем начала управлять сеть Hilton.

На протяжении десятилетий отель был одним из самых заметных работодателей в Кароне. На 30-летии комплекса в 2017 году генеральный менеджер Маркус Калисс говорил, что его штат составляет 686 человек. При этом на тот момент 66 сотрудников работали в нем более 20 лет, а 229 человек – более 10 лет.

 

 

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