Гулу Лалвани: «Не удивлюсь, если турпоток из Индии превзойдет китайский»

Запуск прямых рейсов на Пхукет из Дели и Мумбаи – лишь часть масштабного плана по открытию Пхукета для индийских туристов. С соответствующим заявлением выступил господин Джех Вадиа, управляющий директор авиакомпании GoAir, первой открывшей прямое авиасообщение между Индией и Пхукетом.

Новости Пхукета

28 Октября 2018, 09:00 AM

Джех Вадиа и Гулу Лалвани сулят индийскому туризму радужные перспективы.

Главный союзник Джеха Вадиа на острове – основатель Royal Phuket Marina и бизнесмен с мировым именем Гулу Лалвани. В понедельник, 22 октября, Вадиа и Лалвани опубликовали совместный пресс-релиз, в котором рассказали о том, как видят перспективы Пхукета на туристическом рынке Индии, второй стране в мире по численности населения, лишь немного уступающей Китаю (1,36 против 1,39 млрд человек).

«Пхукет – наше первое международное направление. Первый рейс приземлился на острове 11 октября, и уровень интереса со стороны индийских путешественников был великолепным», – цитируются в пресс-релизе слова Джеха Вадии.

«Спасибо Гулу Лалвани, который убедил меня открыть Пхукет индийскому рынку. Мы планируем, что Пхукет станет нашим хабом в Таиланде. Уже сейчас у нас есть рейсы на остров из Дели и Мумбаи, а к концу следующего года количество городов, откуда будут доступны прямые рейсы на Пхукет, будет увеличено до десяти», – добавил господин Вадиа.

Согласно данным Всемирного банка, в 2017 году граждане Индии совершили 22 млн поездок за рубеж, при этом Всемирная туристская организация ООН ожидает, что к 2020 году этот показатель увеличится до 50 млн, отметил управляющий директор GoAir.

Гулу Лалвани также считает перспективы индийского рынка привлекательными. Более того, он не исключает, что в перспективе индийский турпоток может превысить китайский.

«В течение нескольких лет я наблюдал за Индией, и могу сказать, что в индийском рынке виден великолепный потенциал для Пхукета. Граждане этой страны уже знакомы с Таиландом, но прямых рейсов на Пхукет до этого у них не было», – заявил господин Лалвани.

«Я плотно работал с GoAir, раскрывал перед ними потенциал Пхукета и очень доволен тем, что Джех Вадиа и его команда инвестировали в Пхукет. Я думаю, что это начало больших и прекрасных событий для острова», – добавил основатель RPM.

Открытие прямого авиасообщения между Индией и Пхукетом произошло на фоне снижения турпотока из Китая после кораблекрушения 5 июля. В октябре тайский туристический бизнес заявил о том, что правительству необходимо принять меры по минимизации негативных последствий спада на китайском рыке. В качестве одной из меры предсказуемо называлось наращивание турпотока из других стран.

Говоря о потенциале индийского туризма, Гулу Лалвани отметил два момента: во-первых, высокий уровень трат индусов на отдыхе в целом, а во-вторых, перспективы нишевого свадебного туризма.

Кроме того, основатель RPM полагает, что индийский турпоток может поддержать местный отельный бизнес в низкий сезон.

«Обычно май и июнь – это месяцы с самым низким уровнем заполняемости номерного фонда в отелях и Пхукета. В то же время, имено на этот период приходятся школьные каникулы в Индии, и многие Индусы активно путешествуют. Прямые рейсы GoAir подстегнет туристический бизнес на острове в соответствующий период», – полагает господин Лалвани.

«Сейчас Индия отличается самым высоким уровнем загрязнения окружающей среды в мире, и когда индийские путешественники осознают, что в шаге от них находится доступный напрямую Пхукет, я не удивлюсь, если турпоток из Индии превысит поток из Китая в течение трех лет», – считает основатель RPM.

Впрочем, одним Пхукетом интерес GoAir к Таиланду не ограничивается. Как заявил Джех Вадиа, на подходе – прямые рейсы в столицу (самолеты будут летать в аэропорт Don Mueang). Хотя Пхукет, по мнению господина Вадии, все же останется «сердцем» тайской экспансии GoAir.

«Наши планы на Пхукет и весь этот регион очень большие», – заверил управляющий директор индийского авиаперевозчика.