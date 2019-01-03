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Губернатор распорядился подготовиться к приходу шторма Пабук

Губернатор провинции Пхукет Пхакапхонг Тавипатана провел с официальными лица совещание, посвященное приближению к южному Таиланду тропического шторма Пабук. Синоптики ожидают, что вызванные штормом осадки выпадут в Чумпхоне и Сураттхани уже сегодня, 3 января.

Новости Пхукета

3 Января 2019, 12:12 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

В ходе совещания, состоявшегося 2 января, губернатор Пхукета отдал руководителям соответствующих ведомств распоряжение подготовиться к возможным сильным осадкам. Примечательно, что участие в совещании принимал министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда. К обсуждению генерал Паочинда присоединился по видеосвязи. В ходе совещания генерал отдал пхукетским чиновникам распоряжение проинформировать жителей и гостей острова о шторме.

Как подчеркнул губернатор Тавипатана, проблемные локации должны быть готовы к сильным дождям. Экстренные службы также должны находиться в состоянии повышенной готовности.

«Также мы требуем, чтобы Морская полиция тщательно следила за ситуацией на воде и не допускала выхода судов в море в штормовую погоду. Всех нарушителей необходимо немедленно возвращать к причалам. Мы уже организовали контрольно-наблюдательный центр с необходимым персоналом и оборудованием для оказания помощи», – заявил губернатор Пхукета.

«Я отдал распоряжение пхукетскому офису Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) выпустить предупреждения на тайском и английском языках для отелей, чтобы те предупредили своих постояльцев о шторме», – добавил господин Тавипатана. Также о грядущей непогоде были предупреждены все операторы туристических судов.

Напомним, что крупнейшее кораблекрушение в истории Пхукета, унесшее жизни 47 туристов, произошло 5 июля прошлого года. Туристическое судно «Феникс», вышедшее в море во время действия штормового предупреждения, затонуло у Кораллового острова. По делу о гибели «Феникса» были арестованы три человека, включая капитана судна.

 

 

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