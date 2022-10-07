Губернатор провел совещание в связи с расстрелом детей в Нонг-Буа-Лампху

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу собрал руководителей всех государственных ведомств провинции на внеочередное совещание, посвященное обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях. Также речь шла о борьбе с наркотиками и контроле над оружием.

Основанием для экстренной встречи послужила трагедия в провинции Нонг-Буа-Лампху, где наркозависимый экс-полицейский совершил массовое убийство в детском саду. Мужчина ждал суда по делу о наркотиках, на фоне которого был уволен из органов. Газета Bangkok Post отмечала, что неуравновешенность бывшего капрала была известна его коллегам-полицейским.

В общей сложности в результате нападения на детский сад и последовавших за ним событий погибли 37 человек, включая минимум 24 детей. В конце полицейский покончил с собой, предварительно отняв жизнь у собственной жены и ребенка.

Власти Пхукета начали совещание 7 октября с минуты молчания. Затем губернатор озвучил задачу встречи: выслушать мнения друг друга и совместно выработать план, который бы позволил исключить повторение подобных трагедий на Пхукете.

Среди присутствовавших на встрече были духовные лидеры пхукетских буддистов и мусульман – Пхра Кхру Метта Пхиром и Комон Думлак, сообщила PR-служба Пхукета.

Второй темой совещания стала борьба с наркотиками, в том числе, среди госслужащих. Губернатор прямо заявил о том, что государственные ведомства «должны быть строгими в отношении поведения своих сотрудников, особенно в плане наркотиков».

«Если официальное лицо употребляет наркотики, должны приниматься меры по закону. Что касается оружия, то оно также должно строго контролироваться, чтобы предотвращать [подобные] инциденты», – заявил губернатор Вунсиеу.

PR-служба Пхукета не упомянула этого, но массовое убийство детей полицейским в Нонг-Буа-Лампху произошла ровно через два месяца после собственной пхукетской трагедии – смерти семилетней девочки в Рассаде, погибшей от пули, выпущенной из пистолета местного полицейского.

6 августа в Рассаде тайская семья отмечала новоселье, а одним из приглашенных был сотрудник полиции, который явился на праздник с пистолетом. Находясь в гостях, мужчина снял пистолет с пояса и положил его заряженным в тумбочку спальни на втором этаже, куда потом поднялись играть дети. В итоге пистолет попал в руки к девятилетнему мальчику, который случайно застрелил свою семилетнюю кузину.

Под давлением общественности полиция Пхукета признала инцидент, однако так и не сообщила о том, были ли приняты какие-либо меры в отношении владельца оружие, из которого был убит ребенок.