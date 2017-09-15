Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в Старый город

В результате ливней 15 сентября оказался снова подтоплен центр Пхукет-Тауна, главный городской канал не справляется с объемом дождевой воды.

15 Сентября 2017 17:14:49

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился провести экстренную встречу всех релевантных ведомств после того, как центр Пхукет-Тауна снова был подтоплен в результате сезонных дождей.

Уровень воды в канале Банг-Яй – как и две с половиной недели назад – достиг опасных отметок. Впрочем, по словам губернатора, полноценного выхода канала из берегов не произошло, и худший сценарий не реализовался.

Около 14:00 губернатор посетил с инспекцией Phuket Rd. и Phang Nga Rd. К этому моменту ливень уже сошел на нет, но улицы по-прежнему были залиты водой. По следам инспекции губернатор назначил экстренную встречу с официальными лицами. Она должна была начаться в 16:30.

Тем временем сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций попытались, насколько это возможно, очистить канал Банг-Яй от веток деревьев и другого мусора, чтобы облегчить ток воды.

Напомним, в конце августа канал уже один раз оказался на грани выхода из берегов, и губернатор распорядился срочно принять меры, чтобы увеличить его пропускную способность.