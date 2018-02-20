Губернатор потребовал принять меры по борьбе с пробками у кольца Чалонга

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг провел совещание по вопросу о прокладке тоннеля на месте кольцевой развязки в Чалонге и отдал распоряжение принять меры по борьбе с пробками, которые вызывают строительные работы.

20 Февраля 2018 16:48:23

Фото: Марк Ноулс

Совещание с участием шефа полиции Тирапхона Тхипджарона и курирующего строительство инженера Сомкиета Йимпонга прошло в здании Provincial Hall в понедельник, 19 февраля. В качестве оперативной меры по борьбе с пробками было предложено улучшить информирование водителей о маршрутах объезда.

«Этот вопрос нужно решить максимально быстро. Во-первых, установите больше знаков, с информацией об альтернативных маршрутах. Во-вторых, инженер проекта должен увеличить число рабочих и улучшить освещение в целях безопасности. Это проект должен реализовываться быстрее», – заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Необходимость информирования водителей об имеющихся маршрутах объезда подчеркнул и шеф полиции Тирапхон Тхипджарон.

«У нас вызывает беспокойство, что местные жители постоянно стоят в пробке на этой дороге. Люди должны знать об альтернативных маршрутах. Это поможет в борьбе с пробками», – заявил генерал-майор Тхипджарон.

Маршруты объезда пробки действительно существуют, однако они едва ли способны значительно облегчить жизнь водителям, поскольку пробка обычно образуется еще до подъезда к улицам, по которым можно свернуть в сторону Ката и Карона не доезжая до кольца. При этом возможность объехать пробку при движении в Раваи и в Пхукет-Таун отсутствует в принципе.

На следующий день после совещания корреспондент «Новостей Пхукета» связался с инженером проекта Сомкиетом Йимпонгом. Тот пообещал, что ситуация должна стать лучше через пару месяцев.

«Примерно в течение двух месяцев водители получат 30 м дополнительного пространства на проезжей части. Тогда транспорт сможет свободно двигаться, пока работы будут постепенно завершаться. Сейчас тоннель готов на 34%, сдача объекта планируется в апреле 2019 года», – заявил господин Йимпонг.

Инженер не уточнил, какие именно 30 м проезжей части он имел в виду. Согласно картам Google Maps, ширина Chao Fa West Rd. и Wiset Rd. в районе кольца Чалонга составляет около 20 м.

В ходе совещания 19 февраля ни губернатор, ни шеф полиции не коснулись болезненного вопроса о том, что пробка у кольца Чалонга мешает проезду не только частного транспорта и туристических автобусов, но и автомобилей экстренных служб, включая машины скорой помощи. При это все пхукетские больницы находятся к северу от кольца. В районе Раваи имеется только небольшой местный центр здравоохранения, не способный принять пациентов, которым требуется серьезная медицинская помощь.

Напомним, в середине января губернатор Пхукета получил официальную жалобу на задержки в реализации проекта по прокладке тоннеля в Чалонге. Жалобу подал бывший член парламента Райват Арироб, указавший, что на проект было выделено полмиллиарда бат, а завершен он должен был быть еще в сентябре прошлого года.