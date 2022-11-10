Губернатор посетил шоу Siam Niramit

На фоне возобновления туризма на Пхукете вернулся к работе центр Siam Niramit, знакомящий туристов с историей и культурой Таиланда в формате масштабного шоу со спецэффектами, большим количеством актеров и живыми слонами.

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Культурно-развлекательный центр Siam Niramit возобновил работу 20 октября, а 9 ноября в комплекс на Bypass Rd. приехали губернатор Наронг Вунсиеу и сенатор Аканит Мынсават, а также представители местных органов власти (включая полицию и вооруженные силы), частного сектора и прессы. Гостей встречала генеральный директор Siam Niramit Phuket Паннин Китипракорн.

Говоря о визите, пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) назвал шоу-программу Siam Niramit одной из самых «продвинутых» подобных постановок в мире, которую найдут интересной и тайцы и иностранцы. Шоу знакомит зрителей с культурой Таиланда, народным верованиями, ритуалами, играми и традициями.

Кроме шоу, для гостей организованы зоны, воссоздающие деревенскую жизнь в четырех регионах страны, где можно сделать фотографии, попробовать местную еду, прокатиться на лодке. Основное шоу предваряют концерты с современной и традиционной программой.

Работа Siam Niramit отмечена наградами Туристического управления Таиланда (ТАТ), Министерства социального развития и социальной защиты, Департамента интеллектуальной собственности и других ведомств.

Публикация PR Phuket заканчивается активной гиперссылкой на сайт турагентства Phuket Thailand Tours, занимающегося продажей билетов на шоу Siam Niramit, а также организацией различных экскурсий, усугами такси и другим туристическим бизнесом.

Цены на билеты указаны как 300-1550 бат, но доступные для заказа через сайт опции начинаются от 900 бат со взрослого за шоу и 1350 бат за шоу и ужин (за 300 бат предлагается трансфер на микроавтобусе).

Впрочем, купить билеты в Siam Niramit можно и в любой другой коммерческой компании, предлагающей экскурсии и туры.