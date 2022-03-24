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Губернатор подписал новый приказ о правилах въезда на Пхукет

Пхукет остается частично закрытым для других провинций Таиланда, следует из нового приказа губернатора провинции, подписанного вечером 23 марта и опубликованного PR-службой провинции. Новый документ No. 2056/2565, положения которого распространяется на тайцев и иностранцев, по-прежнему требует от желающих попасть на остров сертификата о вакцинации или свежего теста на COVID с отрицательным результатом, полученного не раньше, чем за три дня до въезда (принимаются и ПЦР, и АТК).

Новости Пхукета

24 Марта 2022, 07:46 PM
Пхукет остается частично закрытым для въезжающих из других провинций. Фото: Phuket Info Center

Пхукет остается частично закрытым для въезжающих из других провинций. Фото: Phuket Info Center

Пхукет остается частично закрытым для въезжающих из других провинций. Фото: Phuket Info Center

Пхукет остается частично закрытым для въезжающих из других провинций. Фото: Phuket Info Center

Пхукет остается частично закрытым для въезжающих из других провинций. Фото: Phuket Info Center

Пхукет остается частично закрытым для въезжающих из других провинций. Фото: Phuket Info Center

От требований освобождены дети до 5 лет путешествующие с родителями или опекунами; перенесшие COVID-19 и выздоровевшие в период не более 90 дней до даты поездки; сотрудники экстренных служб, спасатели, персонал в автомобилях скорой помощи.

Правила распространяются на все «точки» въезда: международный аэропорт Пхукета, наземный КПП Тха-Чат-Чай у ведущего с материка моста, все порты и пирсы провинции.

Под полной вакцинацией понимаются две дозы вакцин Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sputnik V; одна доза Johnson & Johnson не менее, чем за 14 дней до въезда; прививка разными вакцинами в одобренных тайским Минздравом сочетаниях. От детей до 11 лет требуется прививка одной дозой вакцины не менее, чем за 14 дней до въезда, или отрицательный тест на коронавирус методами ПЦР или АТК в течение 3 дней до въезда. Также все прибывающие из других провинций люди должны установить на свои мобильные телефоны приложение Mor Prom.

Изучившим приказ журналистам The Phuket News не удалось найти в нем требований, которых не было бы в предыдущем распоряжении, которое действовало до 23 марта. При этом новый приказ был выпущен в преддверии Сонгкарана, на фоне приближения которого власти пытаются напомнить гражданам о том, что COVID-19 не побежден и все еще представляет угрозу.

В приказе губернатора содержится и ставшее за два года стандартным предупреждение об ответственности за неисполнение предписаний. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.

 

 

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