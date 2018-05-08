Губернатор Пхукета встретился с апологетами электротранспорта из Норвегии

Норвежские специалисты в области электротранспорта посетили Пхукет и провели встречу с губернатором, в ходе которой презентовали комплекс мер по развитию соответствующего направления на острове.

8 Мая 2018 15:29:44

Встреча губернатор Норрапхата Плодтхонга со скандинавскими специалистами состоялась 7 мая. Участие в ней, кроме главы провинции, принимали представители профильных ведомств, а норвежскую сторону представляли Стуре Портвик (лидер проекта E-mobility for Oslo) и Снорре Слетволд (президент Норвежской ассоциации электрического транспорта). Сопровождал апологетов электромобилей посол Таиланда в Норвегии Праситтипорн Ветпрасит.

В ходе встречи скандинавские специалисты рассказали о том, как именно норвежской столице удалось начать движение в сторону массового перехода на электротранспорт. Основными слагающими успеха стали меры государственной поддержки плюс создание зарядной инфраструктуры для использования электромобилей и другого электрического транспорта в городе. Пхукет, по мнению скандинавской делегации, может пойти норвежским путем и начать развитие электротранспорта в рамках проекта Phuket Smart City.

Как отметил посол Таиланда в Норвегии Праситтипорн Ветпрасит, норвежский опыт для Пхукета актуален потому, что эта страна является лидером по использованию электротранспорта в Европе и ведет за собой другие государства.

«Правительство страны проводит политику по продвижению электрического транспорта для снижения уровня загрязнения окружающей среды и борьбы с глобальным потеплением, что является проблемой во многих странах мира. Одним из решение проблемы является переход на использование электромобилей, и многие страны уже начали стимулировать людей пересаживаться на электромобили», – заявил посол Ветпрасит.

В докладе Агентства по развитию городской среды Осло господин Портвик указывал, что отправной точкой в популяризации электромобилей является создание инфраструктуры по зарядке аккумуляторных батарей такого транспорта.

«Сегодня Осло – лидер Норвегии, а возможно, и всего мира, по масштабу, зарядной инфраструтуры», – отмечал господин Портвик.

Соответствующие теоретические выкладки, подкрепленные примерами из практики Осло, были представлены губернатору Пхукета.

Впрочем, создание зарядной инфраструктуры – это важный, но не единственный драйвер успеха норвежской столице. В частности, для стимулирования перехода на электротранспорт там использовались следующие меры.

Создание бесплатных общественных зарядных станций.

Предоставление электротранспорту бесплатной парковки.

Предоставление электротранспорту доступа на полосы для движения автобусов.

Выделение частного бизнесу грантов на создание зарядных станций (в торговых центрах и т. д.).

Предоставление права свободного проезда по платным трассам.

Поддержка операторов, готовых заниматься открытие станций быстрой зарядки.

Кампания по переводу всего парка муниципальных транспортных средств на экологически безопасное топливо к 2020 году (в настоящий момент достигнут показать в 50%).

Кампания по переводу всего парка общественного транспорта на экологически безопасное топливо к 2020 году (в настоящий момент достигнут показать в 5,6%).

Внедрение зеленых стандартов в сфере грузоперевозок (к примеру, доставки товаров в магазины).

Как отмечал господин Портвик, граждане и бизнес начинают интересоваться электротранспортом, когда он доступен по цене (отказ от НДС и автомобильного налога), дешев в использовании (бесплатная парковка, бесплатная зарядка, бесплатный проезд по платным дорогам); удобен в использовании (разветвленная сеть зарядных станций).

Губернатор Пхукета позитивно встретил презентацию скандинавских специалистов и заявил, что «на Пхукете запустят пилотный проект в политики кампании Phuket Smart City». Впрочем, каких-либо подробностей этого пилотного проекта глава провинции не озвучил.

При этом губернатор подчеркнул, что развитие умных экологических решений входит в план развития провинции, и продвижение электротранспорта соответствует поставленным целям.

В настоящий момент электрический транспорт на Пхукете используют, к примеру, частные отели. У многих из них есть в своем автопарке электрические кары для трансферов по отельной территории, а Mövenpick Resort & Spa Karon Beach несколько лет назад даже начала эксплуатировать электрические тук-туки. Впрочем, на пхукетских дорогах общего пользования электромобили пока не появились.

За пределами Пхукета с электротранспортом экспериментируют многие частные и государственные структуры. К примеру, один из кампусов университета Thammasat в марте запустил электрические мототакси. Батареи мотоциклов заряжаются от солнечных панелей, при этом заменить разрядившийся аккумулятор на новый можно за считанные минуты. На одной зарядке такой байк может проехать до 60 км, что соответствует всей протяженности острова Пхукет с севера на юг.