Губернатор Пхукета распорядился привести экстренные службы в повышенную готовность

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг отдал экстренным службам Пхукета распоряжение перейти в повышенную готовность на фоне выпущенного накануне метеорологического предупреждения.

4 Сентября 2018 11:19:25

Фото: Phuket PR Department

Губернатор Плодтхонг отдал распоряжение о повышенной готовности на встрече с представителями соответствующих служб и ведомств утром 4 сентября. К этому моменту на Пхукете уже успели пройти обильные дожди, вызвавшие локальные наводнения в ряде районов острова.

Как заявил глава провинции, сегодня утром «в некоторых районах острова было зафиксировано до 40 мм осадков».

«Я хочу, чтобы вы следили за ситуацией и были готовы к наводнениям. Кроме того, дожди вызвали затруднение дорожного движения по всему острову, поскольку дороги были залиты водой», – заявил господин Плодтхонг.

Как подчеркнул губернатор, Департамент чрезвычайных ситуаций и другие службы должны находиться в круглосуточной готовности.

Напомним, что выпущенное накануне метеорологическое предупреждение остается в силе и сегодня. Завтра на побережье Андаманского моря также ожидаются сильные дожди.



