Губернатор Пхукета попросил помощи в подготовке к открытию острова

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу обратился к Министерству цифровой экономики и общества (M-DES) и ряду других ведомств с просьбой оказать острову помощь в подготовке к приему зарубежных туристов с 1 июля. Глава провинции отметил несколько аспектов, в которых провинции нужна поддержка профильных учреждений.

10 Июня 2021, 02:00 PM

Фото: Post Today

В частности, обращение к M-DES касалось разработки приложения для трекинга перемещения туристов, прибывающих на Пхукет в рамках проекта Phuket Sandbox. Постоянный трекинг входит в число требований к будущим гостям провинции.

Также губернатор отметил, что острову нужен персонал для работы в портах и на пирсах после открытия границ провинции. Кроме того, необходимо обеспечить контроль за справедливым формированием тарифов у операторов туристического транспорта, которые будут обслуживать отдыхающих, когда те вернутся.

«Сейчас у нас остается 21 день до 1 июля. Около 100 тыс. жителей уже получили обе дозы вакцины от коронавируса, тогда как еще около 200 тыс. получили первый укол», – отметил господин Вунсиеу, округлив цифры местного офиса Минздрава.

«Около 150 тыс. человек получат первую дозу вакцины в этом месяце. Нам нужно вакцинировать около 130 тыс. человек, чтобы достичь 70-процентной вакцинации населения острова», – добавил он.

Согласно последним данным, которые опубликовала PR-служба Пхукета, по состоянию на 8 июня как минимум одну дозу вакцины получили 322,4 тыс. человек из 466,6 тыс. (69%), обе дозы вакцины получили 98,6 тыс. Записались на вакцинацию 388,6 тыс. человек.

Губернатор также коснулся вопроса о том, после какого срока зарубежные гости Пхукета смогут выезжать за пределы провинции и посещать другие части страны. По словам господина Вунсиеу, власти Пхукета предлагали семидневный срок, но в Бангкоке решили, что он должен составлять 14 дней.

«Все подробности будут озвучены в виде публикации в Royal Gazette после одобрения кабинетом министров и Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19», – указал губернатор.

По словам главы провинции, сейчас идет работа по превращению острова в «Новый Пхукет». Под этими словами губернатор понимает налаживание взаимодействия местных отделений Минздрава (РРНО), Иммиграционного бюро, Таможенного департамента и Департамента трудоустройства в плане приема туристов.

«Правительство Пхукета обратилось к Агентству по развитию цифровой экономики (DEPA), входящему в Министерство цифровой экономики и общества (M-DES) с запросом на выделение бюджета или команды специалистов для помощи в разработке приложения для трекинга туристов, которое будет синхронизировано с базами данных РРНО, Иммиграционного бюро и Департамента трудоустройства», – заявил губернатор.

«Также мы попросили Департамент наземного транспорта создать транспортную структуру, которая свяжет перевозки по земле, воде и воздуху для решения проблемы завышенных цен на услуги», – добавил он.

Губернатор отметил, что находит реалистичным прогноз Туристического управления Таиланда, которое ожидает, что за три месяца с 1 июля остров примет 129 тыс. иностранцев. Одновременно глава провинции заявил, что параллельно нужно развивать и внутренний туризм.

«Мы одновременно пытаемся привлекать людей на Пхукет и контролировать распространение коронавируса, а также двигать остров вперед по пути ответственного и устойчивого развития», – добавил господин Вунсиеу.

«Если произойдет очередная вспышка заболевания, то у нас есть план, как справиться с ситуацией», – заверил он.

«Когда экономическая ситуация улучшится, множество работников из других провинций прибудут на остров для трудоустройства. Я хочу, чтобы операторы бизнеса строго контролировали персонал и допускали к работе только тех, кто получил прививки или сдал анализы на коронавирус», – заявил губернатор.

Также господин Вунсиеу выразил пожелание, чтобы работающие на Пхукете выходцы из других провинций регистрировались в качестве жителей острова, чтобы провинция «получала больше бюджетных средств на развитие больниц и другой инфраструктуры».

«Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, звоните на горячую линию 084-1914151 или оставляйте сообщения на странице Governor Narong в Facebook», – заявил губернатор.