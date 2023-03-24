Губернатор Пхукета обсудил с послами сосуществование туристов и местного населения

Губернатор провинции Пхукет Наронг Вунсиеу провел встречу с послами, консулами и почетными консулами 14 стран, в ходе которой обсудил с ними ход восстановления туризма и вопросы гармоничного сосуществования иностранцев в и местных жителей на острове. Отдельное внимание было уделено нарушениям законов со стороны иностранных граждан.

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Анонсированная несколько недель назад встреча властей с дипкорпусом состоялась 23 марта. Вместе с губернатором Вунсиеу на мероприятии выступили глава провинциальной полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг и начальник Иммиграционного бюро полковник Тханет Сукчай. Шеф полиции Патонга полковник Суджин Нилабади возможности высказать наболевшее не дождался – его сняли с должности неделей ранее на фоне скандала с несовершеннолетними секс работницами на Бангла-Роуд.

Со стороны зарубежного дипкорпуса встречу с губернатором Вунсиеу посетили представители 14 стран, включая Россию, Китай, Францию, Великобританию, Австралию, Германию, Южную Корею, Эстонию, Чехию, Чили, Мексику, Швейцарию, Норвегию, Нидерланды, Непал и Испанию.

Выступая перед дипломатами (включая как официальных дипработников так и почетных консулов) губернатор Вунсиеу подчеркнул важность соблюдения гостями законов страны «для того, чтобы сосуществование местного населения и туристами было счастливым и мирным», заявила по итогам встречи PR-служба провинции.

Глава полиции генерал Сириконг говорил примерно о том же, но с уклоном в профиль своего ведомства. В частности, он отметил «успех работы по обеспечению безопасности туристов» за счет реализации инициативы Phuket Crime – Free (White Accommodation Project), предполагающей, среди прочего, повышенное внимание к тому, чтобы местные жители регистрировали в Иммиграционном бюро проживающих у них иностранцев.

Генерал Сириконг отметил результативное взаимодействие правоохранителей «со многими секторами», включая отельный бизнес, в расследовании ограблений и краж, «особенно в делах, где фигурируют россияне в качестве как злоумышленников, так и потерпевших».

Шеф Иммиграционного бюро полковник Сукчай сообщил дипломатам, что «согласно официальным записям», на Пхукете сейчас «живут» 33 тыс. иностранцев. В первую пятерку входят граждане России, Великобритании, Франции и Китая в указанном порядке. Цифр по выходцам из конкретных стран и других деталей в публикации PR Phuket не содержится.

Также полковник Сукчай отметил, что за прошедшие с начала года два с половиной месяца 181 иностранец стал фигурантом уголовного дела на Пхукете в статусе подозреваемого. Первую пятерку составляют граждане Мьямны, России, Франции, Великобритании и Камбоджи.

Также собравшимся послам, консулам и генконсулам презентовали статистику непосредственно по туристическим прибытиям. Раньше ее в ежедневном формате публиковала связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center, но с середины февраля эта практика была свернута.

На одном из слайдов, попавших на фото PR Phuket, видно, что по за февраль граждане Китая вышли на второе место по прибытиям на Пхукет, обогнав туристов из Индии. Прямой турпоток из КНР за месяц оставил 30,5 тыс. человек. При этом данные цифры – это всего лишь 16% от уровня 2019 года, отмечается на слайде.

Наконец, пришедшим на встречу послам напомнили о том, что упоминается почти на всех совещаниях – о борьбе Пхукета за право провести выставку Expo 2028, необходимости популяризации приложения Traffy Fondue, а также запланированной на 27 марта акции для доноров крови в Central Festival.