Администрация провинции Пхукет намерена справиться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на острове до 30 апреля. Соответствующее заявление сделал вчера губернатор Пхакапхонг Тавипатана.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Апреля 2020, 10:59 AM

Губернатор Пхукета намерен победить коронавирус к концу апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Результаты уже принятых шагов показывают, что темпы выявления новых случаев COVID-19 падают. Если все будет происходить так и дальше, то распространением коронавируса на Пхукете должно быть полностью остановлено. Именно для того, чтобы это произошло, представители всех задействованных ведомств были приглашены на сегодняшнюю встречу», – заявил губернатор в ходе совещания с другими официальными лицами.

Глава провинции отметил, что к основным группам риска сейчас относятся жители Патонга, жители Банг-Тао и люди, недавно приехавшие на остров. Также господин Тавипатана объявил о том, что 15 апреля на остров должны приехать медики из больницы Songklanagarind Hospital в Хат-Яе. Они будут работать во втором пхукетском полевом госпитале, развернутом на территории кампуса Университета Принца Сонгкхла.

Также губернатор коснулся вопроса о вывозе с Пхукета иностранцев, оказавшихся запертыми на острове после закрытия аэропорта. Как отметил господин Тавипатана, на Пхукете сейчас находятся 1327 граждан США, желающих вернуться домой. Всего же, согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, на острове остаются 4117 «гостей из-за рубежа».

Выступил на совещании у губернатора и глава местного отделения Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу. Специалист прокомментировал развитие ситуации в Банг-Тао, где накануне было выявлено 10 новых случаев заражения COVID-19.

«Банг-Тао – это сообщество, жители которого постоянно покидают дома в связи с повседневной необходимостью. Изменить их образ жизни весьма сложно», – констатировал он.

Господин Сермкэу также добавил, что в соответствующем районе, как и в Патонге, необходимо проводить работу по раннему выявлению заражения коронавирусом.

При этом для жителей Банг-Тао с диагностированным COVID-19 уже выделены две карантинных локации – заведения The Surin Beach Resort и The Kris venues. Сейчас официальные лица работают над тем, чтобы пополнить этот список еще одним отелем или кондоминиумом.

Также на встрече с губернатором обсуждался вопрос об ожидающемся после 16 апреля возвращении 5 тыс. тайских граждан из Малайзии. Господин Сермкэу заявил, что не располагает информацией о том, сколько из них являются жителями Пхукета, но попросил поддержке в приеме этих людей.