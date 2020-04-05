Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга

Распоряжение губернатора о закрытии Патонга было подписано вечером 4 марта и вступило в силу с 00:01 воскресенья, 5 числа. Решение принято на фоне того, что именно Патонг стал эпицентром распространения COVID-19 на Пхукете.
Для обеспечения приказа были организованы контрольно-пропускные пункты на трех основных трассах, ведущих в город:
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Перед полицейским участком Кату на Phra Baramee Rd. (въезд со стороны Кату).
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Перед Simon Cabaret на Sirirat Rd (въезд со стороны Карона).
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Перед Ban Kalim School на трассе Камала-Патонг (въезд со стороны Камалы).
Проезд через КПП разрешен лишь транспорту, доставляющему товары первой необходимости, включая медицинские товары и гигиенические средства.
Как добавил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, с сегодняшнего дня в Патонге будут приняты дополнительные меры по контролю за распространение вируса, включая проверки людей, которые могли заразиться COVID-19.
Господин Сермкэу заявил о «случайны проверках дополнительных группы риска», тогда как губернатор пообещал проверить «всех, каждый дом».
«Люди с повышенной температурой будут помещены в карантин в специально выделенном месте. Власти обеспечат их питанием и позаботятся о них», – добавил господин Тавипатана.
В распоряжении губернатора также содержится напоминаем о возможном наказании за невыполнение требований властей по защите острова от коронавируса. Нарушителям грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.