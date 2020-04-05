Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал приказ о «закрытии» Патонга. С 5 апреля въезд в город и выезд из него разрешены только в случае неотложных дел.

Новости Пхукета

5 Апреля 2020, 12:03 PM

Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга. На въездах в город организованы КПП. Фото: Parskon Sirichucho