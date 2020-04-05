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Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал приказ о «закрытии» Патонга. С 5 апреля въезд в город и выезд из него разрешены только в случае неотложных дел.

Новости Пхукета

5 Апреля 2020, 12:03 PM
Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга. На въездах в город организованы КПП. Фото: Parskon Sirichucho

Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга. На въездах в город организованы КПП. Фото: Parskon Sirichucho

Распоряжение губернатора о закрытии Патонга было подписано вечером 4 марта и вступило в силу с 00:01 воскресенья, 5 числа. Решение принято на фоне того, что именно Патонг стал эпицентром распространения COVID-19 на Пхукете.

Для обеспечения приказа были организованы контрольно-пропускные пункты на трех основных трассах, ведущих в город:

  1. Перед полицейским участком Кату на Phra Baramee Rd. (въезд со стороны Кату).

  2. Перед Simon Cabaret на Sirirat Rd (въезд со стороны Карона).

  3. Перед Ban Kalim School на трассе Камала-Патонг (въезд со стороны Камалы).

    Проезд через КПП разрешен лишь транспорту, доставляющему товары первой необходимости, включая медицинские товары и гигиенические средства.

Как добавил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, с сегодняшнего дня в Патонге будут приняты дополнительные меры по контролю за распространение вируса, включая проверки людей, которые могли заразиться COVID-19.

Господин Сермкэу заявил о «случайны проверках дополнительных группы риска», тогда как губернатор пообещал проверить «всех, каждый дом».

«Люди с повышенной температурой будут помещены в карантин в специально выделенном месте. Власти обеспечат их питанием и позаботятся о них», – добавил господин Тавипатана.

В распоряжении губернатора также содержится напоминаем о возможном наказании за невыполнение требований властей по защите острова от коронавируса. Нарушителям грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

 

 

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