Губернатор отдал приказ о закрытии Карона и Раваи

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал приказ о закрытии тамбонов Карон и Раваи. Как и в случае с закрытием Патонга, приказ был отдан без предварительного уведомления.

Иккапоп Тхонгтуб

Муниципалитет Раваи обнаружил в одном из кондоминиумов россиян, «приехавших из Патонга». Всех попросили самоизолироваться на 14 дней. Фото: Муниципалитет Раваи

Муниципалитет Раваи обнаружил в одном из кондоминиумов россиян, «приехавших из Патонга». Всех попросили самоизолироваться на 14 дней. Фото: Муниципалитет Раваи

Муниципалитет Раваи обнаружил в одном из кондоминиумов россиян, «приехавших из Патонга». Всех попросили самоизолироваться на 14 дней. Фото: Муниципалитет Раваи

Муниципалитет Раваи обнаружил в одном из кондоминиумов россиян, «приехавших из Патонга». Всех попросили самоизолироваться на 14 дней. Фото: Муниципалитет Раваи

Муниципалитет Раваи обнаружил в одном из кондоминиумов россиян, «приехавших из Патонга». Всех попросили самоизолироваться на 14 дней. Фото: Муниципалитет Раваи

Уведомление об ограничении транспортного сообщения с Кароном и Раваи было опубликовано на страницу Департамента связей с общественностью после 22:00 воскресенья, 5 апреля, а в силу распоряжение вступило в 00:01 понедельник, 6 числа.

В распоряжении губернатора говорится, что въезд и выезд разрешены только транспорту, выполняющему критически важные функции. Обычные граждане должны оставаться в своих домах, автобусное сообщение с Пхукет-Тауном также прекращено. В ближайшее время специалисты Минздрава должны провести проверки на коронавирус.

Также жителям Карона и Раваи напомнили, что при появлении симптомов простудных заболеваний необходимо сразу сообщать об этом официальным лицам.

Контрольно пропускные пункты были организованы в районе смотровой площадки Karon Viewpoint на трассе Ката-Раваи, а также также у магазина Tesco у набережной в Раваи. При этом кольцо Чалонга (граница Раваи и Чалонга) в распоряжении губернатора не упомянуто.

В распоряжении губернатора также содержится напоминаем о возможном наказании за невыполнение требований властей по защите острова от коронавируса. Нарушителям грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Как добавил мэр Раваи Арун Солос, закрытию тамбона предшествовало обнаружение в одном из местных кондоминиумов туристов из России, до этого проживавших или отдыхавших в Патонге.

«Работники Минздрава подтвердили,что некоторые из них приехали из Патонга. Некоторые говорят, что они приехали из Кату, но мы не верим им. Большинство этих россиян – туристы, не экспаты. Симптомов заболевания никто не демонстрирует, но мы попросили их самоизолироваться на 14 дней. Официальные лица будут проверять их состояние и пристально следить за ними», – заявил в беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News мэр Раваи.