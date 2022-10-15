Губернатор обсудил с послом перспективы открытия консульства Исландии на Пхукете

Посол Исландии в Китае Торир Ибсен нанес визит на Пхукет на этой неделе (12 октября) и обсудил с губернатором Наронгом Вунсиеу вопросы туризма и перспективы открытия на острове исландского консульства, сообщила PR-служба пхукетской администрации. Также участие во встрече приняла почетный консул Норвегии на Пхукете Порнпхан Ситтичайвиджит.

Новости Пхукета

15 Октября 2022, 10:00 AM

Посол Исландии в Китае нанес визит на Пхукет и встретился с губернатором. Фото: PR Phuket