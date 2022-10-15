Губернатор обсудил с послом перспективы открытия консульства Исландии на Пхукете

Как отмечает PR Phuket, в ходе встречи господин Ибсен спросил у губернатора Вунсиеу, какие меры принимаются для «заботы» о посещающих остров исландских туристах. Губернатор разъяснил, какие именно меры принимают, но PR-служба воздержалась от деталей.
При этом PR Phuket добавила, что глава провинции попросил посла Норвегии в Китае поддержать заявку Таиланда на проведение на Пхукете Специализированной выставки в 2028 году. Тут PR-служба также обошлась без подробностей.
Как отметило в отдельном сообщении Министерство иностранных дел, до пандемии «многие тайцы» были заинтересованы в туристических поездках в Исландию, а сам Таиланд был популярным курортом у исландцев.
Согласно данным офиса Иммиграционного бюро в аэропорту Пхукета, с 1 мая по 13 октября этого года остров принял ровно 166 исландских граждан. При этом население всей Исландии меньше даже официального населения Пхукета, не говоря о фактическом.
У Исландии нет посольства в Таиланде, ближайшее дипломатическое учреждение находится в Пекине. Представительство Исландии в Королевства ограничивается двумя почетными консулами, оба из которых базируются в Бангкоке.