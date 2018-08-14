Губернатор Норрапхат Плодтхонг покинет пост 1 октября

Кабмин одобрил кандидатуру нового губернатора Пхукета, который сменит Норрапхата Плодтхонга 1 октября.

14 Августа 2018 17:06:33

Губернатор Норрапхат Плодтхонг уходит на пенсию. 1 октября его сменит Паккапонг Тавипат.

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг покинет свой пост в рамках ежегодной ротации кадров в Таиланде 1 октября. Соответствующую информацию распространила сегодня служба общественных связей правительства. После окончания работы на Пхукете господин Плодтхонг уйдет на заслуженный отдых (9 сентября чиновнику исполнится ровно 60 лет).

Новым главой провинции станет Паккапонг Тавипат, в настоящий момент занимающий пост губернатора Пхитсанулока. До этого он руководил провинцией Пханг-Нга, а также был вице-губернатором в Аюттхае и Сарабури.

Господин Тавипат – выпускник университета Чулалонгкорна по специальности «Политические науки» (бакалавр). Также он имеет диплом магистра государственного управления, полученный в Американском международном колледже (Массачусетс, США).

Напомним, губернатор Норрапхат Плодтхонг вступил в должность в апреле 2017 года. Господин Плодтхонг стал первым за несколько лет губернатором Пхукета, занимавшим соответствующую должность более 12 месяцев.