The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Губернатор Норрапхат Плодтхонг покинет пост 1 октября

Кабмин одобрил кандидатуру нового губернатора Пхукета, который сменит Норрапхата Плодтхонга 1 октября.

Новости Пхукета

14 Августа 2018 17:06:33

Губернатор Норрапхат Плодтхонг уходит на пенсию. 1 октября его сменит Паккапонг Тавипат.
Губернатор Норрапхат Плодтхонг уходит на пенсию. 1 октября его сменит Паккапонг Тавипат.

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг покинет свой пост в рамках ежегодной ротации кадров в Таиланде 1 октября. Соответствующую информацию распространила сегодня служба общественных связей правительства. После окончания работы на Пхукете господин Плодтхонг уйдет на заслуженный отдых (9 сентября чиновнику исполнится ровно 60 лет).

Новым главой провинции станет Паккапонг Тавипат, в настоящий момент занимающий пост губернатора Пхитсанулока. До этого он руководил провинцией Пханг-Нга, а также был вице-губернатором в Аюттхае и Сарабури.

Господин Тавипат – выпускник университета Чулалонгкорна по специальности «Политические науки» (бакалавр). Также он имеет диплом магистра государственного управления, полученный в Американском международном колледже (Массачусетс, США). 

Напомним, губернатор Норрапхат Плодтхонг вступил в должность в апреле 2017 года. Господин Плодтхонг стал первым за несколько лет губернатором Пхукета, занимавшим соответствующую должность более 12 месяцев.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.