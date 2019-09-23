Грузовик сбил мотоцикл с мужчиной и женщиной в Таланге

Местная жительница погибла в результате дорожной аварии, произошедшей утром 21 сентября в поселке Липон в Таланге. Еще один человек был госпитализирован с травмами.

Иккапоп Тхонгтуб

ДТП с летальным исходом произошло утром 21 сентября на Bang Jo – Khao Lan Rd. Согласно предварительной версии событий, у двигавшегося по дороге грузового автомобиля отказали тормоза, в результате чего он вылетел с проезжей части, попутно сбив скутер, на котором находились мужчина и женщина.

От полученной травмы головы женщина скончалась. Мужчина был госпитализировано с травмами правой ноги и обеих рук. После аварии парамедики доставили его в Thalang Hospital. Водитель грузовика серьезных травм не получил.

Полиция пока не назвала имен никого из участников ДТП. О предъявлении обвинений водителю грузовика также пока неизвестно.