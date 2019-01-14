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Грузовик с пивом высыпал груз на дорогу в Рассаде

Жители Рассады получили неожиданную возможность запастись бесплатным пивом утром 11 января. Следовавший по Soi Kingkaew-Uthit грузовой автомобиль случайно высыпал груз на дорогу, и в процессе расчистки проезжей части местные жители по возможности «спасли» уцелевшие банки.

14 Января 2019, 11:23 AM
Фото: Nong Suwanpukdee

Фото: Nong Suwanpukdee

Полиция получила сообщение об инциденте на Soi Kingkaew-Uthit около 6:00 утра 13 января. Прибывшие на место событий полицейские обнаружили усыпанную упаковками пива проезжую часть и местных жителей, одновременно помогающих очистить дорогу и собирающих уцелевшие банки пива Leo для собственных нужд.

Капитан дорожной полиции Чатри Ветрангсри из участка в Пхукет-Тауне заявил The Phuket News, что груз, вероятнее всего, был плохо закреплен в кузове автомобиля, что и привело к инциденту.
«Водитель грузовика не пострадал, сама машина повреждений не получила. Причина происшествия еще не установлена, но данные предварительного расследования позволяют предположить, что груз выпал из кузова, поскольку не был надежно закреплен», – заявил капитан Ветрангсри.

Одновременно подполковник Понгпоп Прасоппичай из того же участка напомнил, что действия жителей Рассады, собиравших выпавшие банки пива, могут классифицироваться как кража. По словам офицера, если владелец груза примет решение подать заявление в полицию, полицейские постараются привлечь к ответственности участников хищения.

 

 

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