Грузовик перевернулся на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао

Водитель грузовика и его девушка получили травмы в результате ночной аварии, произошедшей около 1:00 вторника, 13 ноября, в Май-Кхао.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 1:00 ночи 13 ноября в полицейский участок Тха-Чат-Чай поступило сообщение о ДТП, произошедшем в 500 м от одноименного контрольно-пропускного пункта в северной части острова.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили перевернувшийся трехосный грузовик Isuzu. Левая часть кабины транспортного средства оказалась серьезно повреждена, внутри находилась молодая женщина, не имевшая возможности выбраться наружу. Водитель грузовика смог покинуть кабину сам и дожидался помощи рядом с транспортным средством.

Спасателям потребовалось около часа, чтобы при помощи специальных инструментов вскрыть кабину грузовика и освободить женщину. Пострадавшей оказалась 23-летняя уроженка Сонгкхла Тронгджит Конгбангпон. За рулем грузовика находился ее 27-летний бойфренд Сучинда Ямлой из той же провинции. После аварии оба были доставлены в больницу Thalang Hospital. По словам врачей, угроза их жизням отсутствует.

После ДТП Сучинда Ямлой рассказал полицейским, что осуществлял доставку товаров со склада розничной сети 7-Eleven в Сураттхани. Проехав через КПП Тха-Чат-Чай, мужчина заметил позади своего грузовика пикап, намеревавшийся совершить обгон. Водитель решил уступить дорогу, но не рассчитал маневр: левое переднее колесо грузовика в вылетело с проезжей части, после чего машина сбила дорожный знак и рухнула на левый бок. Полиция пока не сообщила о том, планируется ли предъявить Сучинде Ямлою обвинения в опасном вождении.