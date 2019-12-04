Грузовик перевернулся на холме в Кароне

Полиция Карона подтвердила отсутствие серьезных травм у водителя грузовика, вылетевшего с проезжей части на горной дороге между Чалонгом и Ката утром 4 декабря.

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Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

Сообщение о вылетевшей с проезжей части и перевернувшей в процессе автоцистерне поступило в полицейский участок Карона около 7:00 утра среды, 4 декабря.

Потерявший управление грузовой автомобиль не задел других транспортных средств, управлявший им 60-летний мужчина серьезных травм не получил.

В момент беседы с The Phuket News капитан Чаннаронг Праконгкы из полиции Карона не смог уточнить имя водителя грузовик. Офицер смог назвать только его возраст и добавить, что проверка шофера на алкоголь дала отрицательный результат. В момент аварии престарелый водитель был трезв.

«Водитель рассказал, что направлялся с полной цистерной воды в один из отелей Карона и потерял управление, что привело к аварии», – пересказал слова шофера капитан Праконгкы.

Офицер добавил, что в результате аварии была повреждена мачта электропередач. Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.