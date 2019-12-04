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Грузовик перевернулся на холме в Кароне

Полиция Карона подтвердила отсутствие серьезных травм у водителя грузовика, вылетевшего с проезжей части на горной дороге между Чалонгом и Ката утром 4 декабря.

Новости Пхукета

4 Декабря 2019, 06:04 PM
Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

Сообщение о вылетевшей с проезжей части и перевернувшей в процессе автоцистерне поступило в полицейский участок Карона около 7:00 утра среды, 4 декабря.

Потерявший управление грузовой автомобиль не задел других транспортных средств, управлявший им 60-летний мужчина серьезных травм не получил.

В момент беседы с The Phuket News капитан Чаннаронг Праконгкы из полиции Карона не смог уточнить имя водителя грузовик. Офицер смог назвать только его возраст и добавить, что проверка шофера на алкоголь дала отрицательный результат. В момент аварии престарелый водитель был трезв.

«Водитель рассказал, что направлялся с полной цистерной воды в один из отелей Карона и потерял управление, что привело к аварии», – пересказал слова шофера капитан Праконгкы.

Офицер добавил, что в результате аварии была повреждена мачта электропередач. Перед подъемом грузовика всю воду из цистерны пришлось слить.

 

 

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