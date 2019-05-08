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Grow Boating Networking Evening - Июнь 2019

Дата/Время начала: 7 Июня 2019, 05:00 PM - 7 Июня 2019, 08:00 PM

Июньский бизнес-вечер без галстуков Grow Boating пройдет в Speakeasy Yacht Club, в гавани Royal Phuket Marina. Начало в 17:00. Мы с радостью сообщаем, что компания Asteri (дочерняя структура Asia Yacht Agency и официальный поствщик RIB'ов Zodiac, Bombard и Avon в Таиланде) согласилась стать спонсором мероприятия и обеспечить напитки для гостей (www.asiayachtagency.com). В свою очередь, Speakeasy Yacht Club накроет легкий шведский стол для гостей и предложит скидки на популярные местные напитки. Приходите хорошо провести время, мы рады всем гостям. Вход бесплатный, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Если вы знаете кого-то, кому также может быть интересно это мероприятие, пригласите его с собой. Grow Boating Networking Evening с гордостью поддерживает Thai Yachting Business Association (facebook.com/groups/491098897758155).

С кем связаться: Grow Boating Phuket
Адрес: The Speakeasy Yacht Club, Royal Phuket Marina
Веб-сайт:
http://www.facebook.com/events/296679391233897

 

Security:

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