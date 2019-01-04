Гражданин Великобритании разбился на мотоцикле в Чалонге

Полиция Чалонга подтвердила гибель мотоциклиста в результате дорожной аварии на Soi Ta-Iad вечером 3 января.

4 Января 2019, 11:20 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии у спортивного клуба Unit 27 поступило в полицию Чалонга около 20:30 вечера 3 января. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий поврежденный мотоцикл Kawasaki Ninja и тело мотоциклиста, оказавшегося гражданином Великобритании. К моменту прибытия помощи мужчина был уже мертв.

Согласно показания очевидцев, британец на высокой скорости двигался в сторону шоссе Chao Fa West Rd., но не справился с управлением и врезался в мачту электропередач. В результате столкновения мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом шеи.

Полиция не уточнила, был ли на голове мотоциклиста защитный шлем. О том, были ли у иностранца права на управление двухколесным транспортом, полицейские также умолчали.