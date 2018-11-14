Гражданин Швеции задержан за нелегальный взъезд в Таиланд и хранение наркотиков

Полиция Пхукета задержала проживавшего на Пхукете гражданина Швеции Йессе Иоакима Дальстрема за нелегальный въезд в Таиланд и хранение наркотиков.

Новости Пхукета

14 Ноября 2018, 06:10 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

О задержании 38-летнего шведа было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире пхукетской полиции 14 ноября. Среди прочих на пресс-конференции присутствовал шеф Иммиграционного бюро генерал-майор Сурачет Хакпан. Именно он и раскрыл подробности задержания иностранца.

Как рассказал генерал Хакпан, швед был задержан в одном из кондоминиумов Кату по наводке осведомителя. Проверив паспорт иностранца, полицейские не обнаружили отметок о легальном въезде в Таиланд, при этом в базе иммиграционного ведомства имелось указание, что мужчина находится в черном списке после депортации (ранее он был судим в Таиланде за хранение кокаина).

«Господин Йессе признал, что пересек границу Малайзии и Таиланда в Садао без прохождения паспортного контроля», – заявил генерал Хакпан.

Офицер не уточнил, что именно заставило иностранца нелегально вернуться в страну после отбытия наказания, занесения в черный список и депортации. При этом генерал Хакпан отметил, что и в этот раз у господина Дальстрема нашли наркотики.

Обвинения иностранцу будут предъявлены по статьям о незаконном нахождении в Таиланде и хранении наркотических средств первой категории (метамфетамина). После суда и отбытия наказания его вновь ждет депортация.