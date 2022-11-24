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Гражданин Польши разбился на скутере в Камале

Престарелый гражданин Польши погиб в результате дорожной аварии, произошедшей во второй половине дня 23 ноября на дороге между Патонгом и Камалой.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Ноября 2022, 12:23 PM
Гражданин Польши погиб в аварии в Камале. Фото: Полиция Камалы

Гражданин Польши погиб в аварии в Камале. Фото: Полиция Камалы

Полиция Камалы получила сообщение о ДТП на участке дороги, известном как Куан-Як, около 17:50. На месте событий полицейские обнаружили такси Toyota Corola Altis с поврежденной правой передней частью кузова, а рядом с автомобилем – скутер Honda Click и тело управлявшего им 69-летнего гражданина Польши из города Пыжице.

Полиция не уточнила, какие именно травмы получил мужчина, но они оказались летальными. О наличии шлема на голове мотоциклиста ничего сказано не было, на фотографиях с места ДТП он отсутствует.

Согласно показаниям очевидцев, немолодой поляк ехал в сторону Камалы в дождь и потерял управление на мокрой дороге. Затем упавший скутер врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль такси.

Полицейское расследование пока не завершено, однако на фотографиях Toyota Corola Altis находится в своей полосе и даже чуть в стороне от разделительной линии.

 

 

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