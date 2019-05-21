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Гражданин Мьянмы погиб в лобовом столкновении грузовика и мотоцикла

Гражданин Мьянмы погиб в результате дорожной аварии, произошедшей 18 мая в тамбоне Тхепкрасаттри.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Мая 2019, 09:08 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на дороге, соединяющей Паклок и Лам-Сай, около 18:00 вечера 18 мая. На месте события полицейские обнаружили тело 23-летнего бирманца по имени Не Пай У, зарегистрированного в провинции Прачуап-Кхири-Кхан.

Как выяснили полицейские, мужчина находился за рулем мотоцикла с тележкой (салэнг). По неустановленной причине, салэнг выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. Данную версию событий сотрудникам полиции озвучил 25-летний водитель грузовика Сомсак Нилдам.

В настоящий момент неизвестно, планирует ли полиция предъявить обвинения господину Нилдаму.

 

 

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