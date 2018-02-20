Гражданин Китая разбился на скутере у Central Festival

Полиция Вичита подтвердила гибель гражданина Китая в ночной аварии в районе въезда в тоннель Darasamut Underpass на Chao Fa West Rd.

20 Февраля 2018 12:09:52

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Полиция получила сообщение о мотоциклетной аварии на Chao Fa West Rd. около 22:20 вечера 19 февраля. Когда спасатели и полицейские прибыли на место событий, мотоциклист уже не подавал признаков жизни.

После проведения реанимационных процедур потерпевший был доставлен в больницу, где в 22:53 врачи констатировали смерть. Согласно полицейским записям, погибшим был некто Чжан Шицань.

По предварительным данным, господин Чжан Шицань на скутере Honda Zoomer X приближался к тоннелю с южной стороны и по неустановленной причине врезался в опору конструкции, на которой размещены дорожные указатели.

Полиция не уточнила, был ли на голове мотоциклиста защитный шлем.