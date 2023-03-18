Гражданин Германии пострадал при ограблении в Банг-Тао

Согласно уточненным данным, полученным редакцией The Phuket News также в полиции, мужчина стал жертвой классического уличного грабежа на мотоцикле. Около 9:30 утра господин Хаугг ехал на байке по Soi Cherng Talay 14, когда с ним поравнялся на собственном сктуре 27-летний местный житель Ниссан Ислам.
Господин Ислам схватил рукой сумку, висевшую у иностранца через плечо, после чего резко дал газ и скрылся с добычей. Господин Хаугг не удержал мотоцикл и упал на асфальт, получив легкие травмы. По всей видимости, речь идет об ушибах и ссадинах, но доставить иностранца в больницу все же пришлось, подтвердила полиция.
Грабитель был задержан в тот же день. Полиция отследила его по камерам уличного видеонаблюдения и арестовала по месту проживания также в Банг-Тао. Согласно последним данным, господин Ислам не стал отрицать грабеж, тем более что телефон господина Хаугга, находившийся в похищенной сумке, все еще был у грабителя в момент ареста.
Полиция не пояснила, какие обвинения могут ждать грабителя в связи с получением жертвой травм. Обвинения в краже (как в Таиланде классифицируют большинство подобных случаев) уже предъявлены.