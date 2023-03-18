Гражданин Германии пострадал при ограблении в Банг-Тао

Редакции The Phuket News и «Новостей Пхукета» стали известны подробности того, как лишился телефона 56-летний немец Фред Хаугг, ставший жертвой уличного грабителя в тамбоне Чернг-Талей утром 16 марта. В процессе ограбления иностранец упал с байка и получил травмы, хотя в изначальном сообщении центрального полицейского участка Пхукета об этом не было ни слова.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Марта 2023, 09:31 AM

Редакция The Phuket News получила подтверждение, что кража телефона у гражданина Германии в Банг-Тао была открытым грабежом, причем сопряженным с получением травм жертвой. Фото: Phuket Provincial Police