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Гражданин Германии пострадал при ограблении в Банг-Тао

Редакции The Phuket News и «Новостей Пхукета» стали известны подробности того, как лишился телефона 56-летний немец Фред Хаугг, ставший жертвой уличного грабителя в тамбоне Чернг-Талей утром 16 марта. В процессе ограбления иностранец упал с байка и получил травмы, хотя в изначальном сообщении центрального полицейского участка Пхукета об этом не было ни слова.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Марта 2023, 09:31 AM
Редакция The Phuket News получила подтверждение, что кража телефона у гражданина Германии в Банг-Тао была открытым грабежом, причем сопряженным с получением травм жертвой. Фото: Phuket Provincial Police

Редакция The Phuket News получила подтверждение, что кража телефона у гражданина Германии в Банг-Тао была открытым грабежом, причем сопряженным с получением травм жертвой. Фото: Phuket Provincial Police

Согласно уточненным данным, полученным редакцией The Phuket News также в полиции, мужчина стал жертвой классического уличного грабежа на мотоцикле. Около 9:30 утра господин Хаугг ехал на байке по Soi Cherng Talay 14, когда с ним поравнялся на собственном сктуре 27-летний местный житель Ниссан Ислам.

Господин Ислам схватил рукой сумку, висевшую у иностранца через плечо, после чего резко дал газ и скрылся с добычей. Господин Хаугг не удержал мотоцикл и упал на асфальт, получив легкие травмы. По всей видимости, речь идет об ушибах и ссадинах, но доставить иностранца в больницу все же пришлось, подтвердила полиция.

Грабитель был задержан в тот же день. Полиция отследила его по камерам уличного видеонаблюдения и арестовала по месту проживания также в Банг-Тао. Согласно последним данным, господин Ислам не стал отрицать грабеж, тем более что телефон господина Хаугга, находившийся в похищенной сумке, все еще был у грабителя в момент ареста.

Полиция не пояснила, какие обвинения могут ждать грабителя в связи с получением жертвой травм. Обвинения в краже (как в Таиланде классифицируют большинство подобных случаев) уже предъявлены.

 

 

 

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